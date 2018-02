Neuer Kurs bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Dance-Fitness-BBP-Special bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Die VHS Olsberg bietet an drei Samstagen ein Dance-Fitness-Bauch-Beine-Po-Special zum Kennenlernen an. Bei „DANCE FITNESS mit BBP“ handelt es sich um ein ganzheitliches Fitness-Workout, das sowohl die Muskeln als auch das Herz-Kreislauf-System trainiert. Durchgeführt wird das Workout zu bekannten Liedern aus dem Radio und tanzbaren lateinamerikanischen Songs. Der Kurs beginnt am Samstag, den 17. Februar, und findet jeweils von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Realschule der Olsberger Sekundarschule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

