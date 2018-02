DOWNSIZING kommt ins KINOSTAR

Brilon-Totallokal: Am Freitag, 23., Februar 2018 ist wieder KINOSTAR

brilon-totallokal: Die Sparkasse Hochsauerland zeigt im Atrium der Hauptstelle am Briloner Markt in Kooperation mit dem Kino Willingen die Komödie „Downsizing“ mit Matt Damon und Kristen Wiig und Christoph Waltz. Filmbeginn: 20.00 Uhr – Einlass ab 19.00 Uhr.

Eintritt: 7 € – 5 € für Kunden der Sparkasse Hochsauerland · Ticket-Hotline: 02961-7930

Downsizing · Komödie, USA 2018

In naher Zukunft: Durch den exzessiven Ressourcenverbrauch der Menschheit sind die Reserven des Planeten beinahe erschöpft. Da finden norwegische Wissenschaftler einen Weg, Personen auf eine Körpergröße von zwölf Zentimetern schrumpfen zu lassen. Die Idee dahinter ist simpel: Ein Mensch, der nur noch ein Bruchteil seiner eigentlichen Maße groß ist, verbraucht auch deutlich weniger Wasser, Luft, Nahrung und Platz und produziert weniger Abfälle.

Da es um ihr Leben nicht besonders gut bestellt ist und in der Miniaturwelt „Leisureland“ selbst Durchschnittsbürgern wie ihnen ein luxuriöses Leben winkt, beschließen auch Paul Safranek (Matt Damon) und seine Frau Audrey (Kristen Wiig) aus Omaha, sich verkleinern zu lassen. Doch als Paul nach der Prozedur aus der Narkose erwacht, muss er feststellen, dass Audrey kalte Füße bekommen hat. So muss er ganz alleine sein Leben in „Leisureland“ auf die Reihe bekommen, wo er schon bald neue Freund wie seine Nachbarn Dusan (Christoph Waltz) und Konrad (Udo Kier) oder die aus Vietnam geflohene Ngoc Lan (Hong Chau) trifft…

FSK: Ab 0 Jahre

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

