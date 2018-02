Sauerland-Kabarett mit den Twersbraken in Brilon-Alme

Brilon-Totallokal: Komm wir gehen heut Abend ma auf Jück…

brilon-totallokal: Komm wir gehen heut Abend ma auf Jück und wandern dicke üban Rotharsteig zurück, so beginnt das bekannteste Programm des Sauerländer Kabarett – Trios Twersbraken in der Gemeindehalle Alme, am Samstag, den 17. März 2018. Die drei Kleinkünstler aus Meschede wenden sich in ihrem Programm dem Sauerland, dem Rothaarsteig und dem sprichwörtlichen heißblütigen Charakter des Sauerländers, sowie der Sauerländerin zu. Ihre eigenen Erfahrungen als Schwerenöter, Herzensbrecher und Süßholzraspler zugrunde legend, berichten sie in Liedern, Gesprächen und Szenen aus dem Innenleben der Beziehungsanbahnung.

Gerade das Sauerland mit seinen romantischen Tälern, Regengüssen und Autobahnbrücken lädt dazu ein, sich die Herzen zufliegen zu lassen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 15,00 Euro bei Bücher Podszun und Briloner BWT in Brilon, der Bäckerei Linneweber in Alme und Bad Wünnenberg, im Salon Hoffmann, Marsberg und im Internet unter www.ludgerusschuetzen-alme.de erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 17,00 Euro.

Foto: Sauerländer Kabarett – Trios Twersbraken (v. links: Heuers Seiner, Josef Sauerland und Friedel Teuerkes)

Quelle: Berthold Henke, Vorsitzender St. Ludgerus Alme

