Erfolgreicher Skilanglauf-Aktionstag des KreisSportBundes

KreisSportBundes: Landesprogramm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis veranstaltete am 10. Februar einen Skilanglauf-Aktionstag im Rahmen des Landesprogrammes „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“. In Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Skiverband wurde der Tag ganz nach dem Motto „spielerisch und mit viel Freude zum Skilanglauf“ gestaltet. Am Albrechtsplatz nahe Winterberg haben rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Erfahrungen auf Langlaufski gesammelt. Bei leichtem Schneefall wurden die Grundlagen des Skilanglaufs spielerisch vermittelt. Dabei fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mal auf nur einem Ski. Entsprechend dem eigenen Anspruch konnte jeder die für ihn richtige Geschwindigkeit wählen und damit die Belastung variieren.

So kamen auch die fortgeschrittenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu kurz und konnten sich auf der gespurten Loipe auspowern und ihre Technik verbessern. Alles in Allem war es ein erfolgreicher Tag bei dem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand. Alle Teilnehmer konnten die Vorzüge des Skilanglaufens, unabhängig ihres Alters, erfahren und für den Sport begeistert werden. Ein weiterer Aktionstag im Rahmen des Projekts „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ ist im Juni 2018 geplant. Weitere Informationen unter www.hochsauerlandsport.de/themen/bewegt-aelter-werden-in-nrw/veranstaltungen/

Quelle: Jens Morgenstern / KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon