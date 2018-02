PARIS, je t’aime! Studienreise der VHS

Brilon-Totallokal: Für die Städtereise der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg nach Paris vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 sind noch einige Plätze frei.

brilon-totallokal: Paris hat viele Namen: Stadt des Lichts, Stadt der Liebe, Stadt der Mode – Und für viele ist sie die schönste Stadt der Welt! Entdecken Sie die Stadt mit all Ihren Sinnen, bestaunen Sie die Wahrzeichen der Stadt, den Eifelturm, den Louvre oder den imposanten Triumphbogen. Starten Sie landestypisch mit einem Croissant und Kaffee in den Tag und entdecken Sie in den zahlreichen Cafés und Restaurants all die weiteren kulinarischen Spezialitäten.

Einen Höhepunkt der fünftägigen Reise stellt die Besichtigung der Basilika Sacré-Coeur dar, das weithin sichtbare Wahrzeichen des Montmartre-Viertels. Strahlend weiß thront die römisch-katholische Wallfahrtskirche auf dem 130 Meter hohen Montmartre-Hügel mit einem einzigartigen Ausblick auf ganz Paris. Im gesamten umliegenden Montmartre-Viertel mit den vielen kleinen Geschäften, Lokalen und Straßenkünstlern herrscht reges Treiben, das zum Flanieren und Verweilen einlädt. Auch die Besichtigungen der berühmten Kathedrale Notre-Dame sowie des bekannten Centre Pompidou sind Teil der Reise und sorgen garantiert für unvergessliche Eindrücke.

Informationen zum Gesamtprogramm der Reise und Anmeldungen sind telefonisch in den VHS-Geschäftsstellen Brilon (02961-6416), Marsberg (02992-1280) sowie Olsberg (02962-3080) oder unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

