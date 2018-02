Aktion Mensch fördert die Anschaffung eines PKW für das Ambulant Betreute Wohnen in Brilon

Brilon-Totallokal: Für Menschen, die auf dem Land leben, spielt die Mobilität eine große Rolle.

brilon-totallokal: Dies gilt insbesondere für Menschen, die aus sozialen oder krankheitsbedingten Gründen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Für die Klienten und Mitarbeiter des Ambulant Betreuten Wohnens in Brilon im Sozialwerk St. Georg erfüllte sich mit der Übergabe eines neuen PKW ein lang gehegter Wunsch. Ihnen steht jetzt ein eigenes Fahrzeug für die Begleitung bei Arztbesuchen, Einkäufen, Verwandtenbesuchen und Freizeitausflügen zur Verfügung. Fachleiterin Myrette Börger‐Kops: „Mobilität ist im Ambulant Betreuten Wohnen wichtig. Der neue PKW ermöglicht Menschen mit Assistenzbedarf nun an Angeboten im Sozialraum teilzunehmen. Speziell auf dem Land, wo die Möglichkeiten mit dem ÖPNV Aktivitäten umzusetzen erschwert sind, trägt das Fahrzeug zu mehr Lebensqualität bei.“

Das Ambulant Betreute Wohnen in Brilon ist ein Angebot für Menschen mit psychischer Erkrankung, Abhängigkeitserkrankung, geistiger Behinderung und Persönlichkeits‐störung. Alle Maßnahmen des Sozialwerks St. Georg unterstützen bei der Bewältigung des täglichen Lebens, mit dem Ziel, die Eigenständigkeit zu fördern. Die Mitarbeiter bieten Assistenzleistungen in den Bereichen Wohnen & Leben, Arbeit & Beschäftigung, Alltag & Freizeit, Begleitung & Orientierung sowie Bildung & Beratung. Darüber hinaus steht die Einrichtung in der Bahnhofstraße 36 für offene Treff‐ und Bewegungsangebote, gemeinsames Kochen, Peer Beratung, Gesprächskreise und ständig wechselnde Freizeitprogramme. Ermöglicht wurde die Anschaffung des PKW durch die Unterstützung der Aktion Mensch.

BU.: Regionalleiterin Elisabeth Frigger vom Sozialwerk St. Georg übernimmt den neuen PKW für das Ambulant Betreute Wohnen in Brilon.

Quelle: Bernhard Pilgram, Sozialwerk St. Georg Westfalen-Süd gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon