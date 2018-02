Blitzerstandorte vom 19. bis 23. Februar

Brilon-Totallokal: Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung

brilon-totallokal: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für die Woche vom 19. bis 23. Februar folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:



Montag, 19. Februar: Bahnstraße in Marsberg und L 740 in Medebach-Küstelberg

Dienstag, 20. Februar: K 46/Im Seifen in Bestwig-Ramsbeck und Wennemer Straße in Meschede-Calle

Mittwoch, 21. Februar: Glösinger Straße in Arnsberg-Oeventrop und Antfelder Straße in Brilon-Altenbüren

Donnerstag, 22. Februar: B 55 in Eslohe-Reiste und Dechant-Dobbener-Straße in Winterberg-Züschen

Freitag, 23. Februar: L 686 in Sundern-Hellefeld und B 236/Nuhnestraße in Hallenberg



Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter http://www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Pressestelle Hochsauerlandkreis

