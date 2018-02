Die Gebetstage der Marianischen Sodalität Brilon 1848 sind am Karnevalsdienstag feierlich beendet worden.

Brilon-Totallokal: Als besonderes Angebot in der Fastenzeit laden die Sodalen, seit vielen Jahren, zu 5 Frühschichten, jeweils donnerstags morgens ein.

brilon-totallokal: Als Festprediger in der Abschlussmesse begrüßte Pastor Hermann-Josef Schulte, in Vertretung für den erkrankten Propst, Pfarrrer Michael Ortwald aus Dortmund. Ortwald freute sich sichtlich nach genau 25 Jahren einmal wieder in Brilon und bei den Gebetstagen dabei zu sein. Das er nun die Abschlussmesse halten dürfe, bei den 170. Gebetstagen, sei ihm eine besondere Freude. In seiner Festpredigt stimmte er die Gläubigen noch einmal in gekonnter Art auf das Thema der Tage ein “Gott ist größer als unser Herz und Er weiss alles“.

Als besonderes Angebot in der Fastenzeit laden die Sodalen, seit vielen Jahren, zu 5 Frühschichten, jeweils donnerstags morgens ein. Die erste Frühschicht ist am Donnerstag, 22.Februar um 6.15 Uhr in der Nikolaikirche. Anschließend bietet die Marianische Sodalität für alle ein gemeinsames Frühstück im Sodalenzimmer , in der angrenzenden Heinrich-Lübke Schule an, um nach dem gemeinschaftlichen Gottesdienst den Tag zu beginnen.

