Die Kardinal-von-Galen-Schule in Olsberg hat nun endlich, ganz offiziell, ihren neuen Schulleiter.

brilon-totallokal: Am 02.02.2018 wurde Herr Dirk Sprinke von der zuständigen Schulrätin Martina Nolte, dem Kollegium der Schule und von allen Schülern in einer kleinen Feier in sein neues Amt eingeführt. Frau Nolte begrüßte den neuen Kapitän des Kardinal-von-Galen Schiffs auf das Herzlichste, und auch der ehemalige, langjährige Schulleiter Egon Specht schloss sich mit einer sehr emotional gehaltenen Rede an. Aber auch das Kollegium und die Schüler ließen es sich nicht nehmen, ihren neuen Chef zu empfangen. Lieder wurden gesungen, die besten Wünsche für die Zukunft ausgesprochen und sowohl sorgfältig ausgewählte Willkommensgeschenke als auch die Ernennungsurkunde bekam er überreicht.

Dirk Sprinke war bereits seit 2011 Konrektor, und so sind sich alle Beteiligten sicher, dass der neue Kapitän das Schulschiff in der Zukunft auch durch schwierige Gewässer sicher und souverän steuern wird, wobei er sich auf seine Mannschaft vollkommen verlassen kann.

Das Kollegium wünscht ihm alles erdenklich Gute, Erfolg und genug Kraft für seine zukünftigen Aufgaben.

