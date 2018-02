Feuerwehr Brilon – Generalversammlung des Löschzug Brilon

Brilon-Totallokal: Bürgermeister Dr. Bartsch dankte den Anwesenden für ihren Einsatz im Namen der Bürgerschaft der Stadt Brilon.

brilon-totallokal: Die Zeiten ändern sich, immer. Auch bei der Feuerwehr bestimmen Änderungen den Jahresablauf. Dabei sind es nicht die Einsatzzahlen, die sich ändern. Gegenüber dem Vorjahr gab es hier einen kleinen Anstieg von 16 Einsätzen auf insgesamt 156 Einsätzen im Jahr 2017. Vielmehr ist es die Art der Einsätze die sich ändert. Die Einsatzzeiten werden kürzer aber die technischen und fachlichen Herausforderungen steigen.

Mit diesen Worten begrüßte Löschzugführer Thomas Böddicker die Mitglieder des Löschzug Brilon zur Jahreshauptversammlung. Als Gäste konnte Böddicker Bürgermeister Dr. Bartsch, Leiter der Feuerwehr Wolfgang Hillebrand und Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen begrüßen.

Löschzugführer Böddicker stellt die Ausbildung in den Mittelpunkt, um den genannten Herausforderungen zu begegnen. Die 76 Einsatzkräfte des Löschzuges haben im Jahr 2017 5304 Stunden in ihre Ausbildung investiert. Zusammen mit 1411 Einsatzstunden erbrachten die Mitglieder der Einsatzabteilung 7453 Stunden ehrenamtlichen Dienst. Eine hochwertige Ausbildung ist der Schlüssel zu Kameradschaft, Gemeinschaft und Einsatzbereitschaft.

Die 31 Übungsabende des Tambourkorps der Feuerwehr Brilon bilden ebenfalls das Rüstzeug für die insgesamt 18 Auftritte im Jahr 2017. Die 49 aktiven Musikerinnen und Musiker erfreuten ihre Zuhörer auf zahlreichen Festen in und um Brilon.

Die Jugendfeuerwehr ist mit derzeit 14 Mädchen und Jungen die kleinste Abteilung, aber für die Zukunft der Feuerwehr Brilon sehr wichtig. Insgesamt sieben junge Erwachsene wechselten 2017 in die Einsatzabteilung. Um auch hier schon den Zusammenhalt zu stärken, werden über das ganze Jahr verteilt, zahlreiche Aktivitäten unternommen.

Der aktive Einsatzdienst endet mit dem 67. Lebensjahr. Der Zusammenhalt jedoch nicht. Die 21 Mitglieder der Ehrenabteilung treffen sich regelmäßig zu Ausflügen oder einfach nur zum klönen.

Bürgermeister Dr. Bartsch dankte den Anwesenden für ihren Einsatz im Namen der Bürgerschaft der Stadt Brilon. In Zeiten der Digitalisierung ist es besonders wichtig, Teamwork als junger Mensch zu erlernen. Das geht am besten in einem Verein. Das Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold überreichte Dr. Bartsch an Willi Nierfeld für 35 Jahre Mitgliedschaft. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielten Timo Mengeringhausen und Bernd Wrede. Ehrungen der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände erhielten Michael Padberg (Gold für 30 Jahre), Sabina Pape (Silber für 20 Jahre), Vanessa Wegener und Christoph Witteler (Bronze für 10 Jahre) und Sabrina Gessner die Verdienstmedaille für 10 Jahre Vorstandstätigkeit.

Wehrführer Hillebrand überbrachte den Dank des Stadtfeuerwehrverbandes an die Mitglieder des Löschzug Brilon. Besonders bedankte er sich auch bei den Arbeitgebern in der Stadt Brilon. Die Freistellung für Einsätze während der Arbeitszeit ist nicht selbstverständlich und in Brilon trotzdem vorbildlich. Hillebrand beförderte die Einsatzkräfte Ralf Ester (zum Brandinspektor), Sven Kößmeier (zum Oberbrandmeister), Dominik Becker (zum Unterbrandmeister), Jonathan Zinkhan und Andreas Nierfeld (zum Oberfeuerwehrmann) und Marvin Thiele, Jannick Heines und Felix Schmidt (zum Feuerwehrmann). Durch eine geänderte Laufbahnverordnung gibt es im Feuerwehrmusikbereich neue Dienstgradbezeichnungen. Auch hier übernahm Wehrführer Hillebrand die folgenden Beförderungen. Paulin Sack, Eileen Otto, Zoe Tilli und Viktoria Jung wurden zu Oberfeuerwehrmusikerinnen befördert. Reinhard Wegener, Robin Thiele, Christoph Wittler und Klara Elias wurden zu Feuerwehrmusiker(in) befördert.

