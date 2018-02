Skibegeisterte Kinder „Spaß im Schnee und einfach eine tolle Zeit haben“

Projekt „Schnee Kinderleicht“ in der DRK-Kindertageseinrichtung Winterberg

brilon-totallokal: Winterberg. Unter dem Motto „Schnee Kinderleicht“ trafen sich die skibegeisterten Kinder des DRK-Familienzentrums & Kindertageseinrichtung Winterberg mit vielen anderen Kindern im Skigebiet Winterberg, um an dem Projekt des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Zusammenarbeit mit dem Skiklub Winterberg teilzunehmen. Zusammen mit dem Skiklub Winterberg haben sie an 5 Nachmittagen an einem Skikurs teilgenommen. Dieser hat allen richtig viel Spaß gemacht. Die kleinsten Teilnehmer starteten im Kinderland und haben sich danach bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen auf die großen Pisten getraut. Nach erfolgreicher Teilnahme wurde allen Kindern der DRK Kindertageseinrichtung Winterberg die DSV Urkunde zum Projekt „Schnee Kinderleicht“ überreicht. Gleichzeitig konnten sie sich über ein Präsent in Form eines „Buffs“ mit „Skitty“, dem Maskottchen des DSV freuen.

Quelle: Elena Schlüter / DRK Brilon

