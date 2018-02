Acrylmalerei-Intensivkurs bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Die VHS Olsberg bietet ab dem 7. März einen Intensivkurs in Acrylmalerei an.

brilon-totallokal: An zwei Mittwochabenden lernen die Teilnehmer hier in einer Kleingruppe in entspannter Atmosphäre die Acrylmalerei kennen. Schritt für Schritt kann so unter professioneller Leitung das eigene Wunschbild angefertigt werden. Der Kurs findet jeweils von 18:00 bis 20:15 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de oder im Internet unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon