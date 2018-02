Nico Brinkmann liebt die Work-Life-Balance in Winterberg

Brilon-Totallokal: In #meinWTBG erzählt der Chef des Erlebnisberges Kappe von Heimatgefühl

brilon-totallokal: Nico Brinkmann steht auf der Panorama Erlebnis Brücke, hinter ihm die beeindruckende Bergwelt, und spricht über Heimatverbundenheit. Die Kamera schwenkt über Stadt, Höhenzüge und endlose Wälder. Der Geschäftsführer des Erlebnisberges Kappe erzählt in der Serie #meinWTBG, warum er nach Hause zurückgekehrt ist und sich dort wohlfühlt.

Heimat sei für ihn ein Ort der Vertrautheit, meint er: „Dort, wo man zuhause ist.“. Nach dem Abitur zog es ihn damals zum Studium nach Münster: „Eine gute Zeit“, erinnert er sich. Ein Jahr lang verbrachte er danach in England und lebte und arbeitete gemeinsam mit seiner jetzigen Frau weitere fünf Jahre in Düsseldorf. Der Entschluss, sich letztendlich wieder in Winterberg niederzulassen, fiel nicht von ungefähr. „Meine Familie hat hier seit jeher im Tourismus mitgemischt – diese Option gab es immer“, so Nico Brinkmann. „Also entschieden wir, in den Familienbetrieb einzusteigen.“

Winterberg sei sehr lebenswert, weil diese verhältnismäßig kleine Stadt für Touristen wie für Einheimische ungemein viel biete, erzählt er auf seine sympathische Art. Eine große Auswahl gastronomischer Betriebe zum Beispiel. Und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, im Sommer wie im Winter. „Wir sind Wintersport-Hochburg in NRW und mittlerweile in ganz Deutschland“, sagt er stolz.

Zur breiten Angebotspalette im Sommer trägt nicht zuletzt sein eigener Betrieb bei, mit dem Bikepark und den Attraktionen des Erlebnisberges Kappe. „Mit mehr als 50 festen Mitarbeitern ist kein Tag wie der andere. Jeder bringt seine eigenen Themen und Bereiche mit sich – das ist sehr abwechslungsreich.“

Und wenn er dann doch mal mit der Familie nach Düsseldorf oder in andere größere Städte fahren möchte, ist der Weg nicht weit. Als „Work-Life-Balance“ bezeichnet er das typische „Winterberg-Feeling“ – „und deshalb fühlen wir uns hier wohl“.

Nico Brinkmann ist eine von zehn Menschen, die in der Kampagne #meinWTBG der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH von ihrer Liebe zur Heimat sprechen. Sein Clip ist ab 16. Februar auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram sowie auf dem YouTube-Channel der Ferienwelt Winterberg zu sehen.

Quelle: Susanne Schulten, Winterberg Wirtschaft und Touristik GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon