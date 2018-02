Jahreshauptversammlung im Hotel am Kurpark in Brilon

Brilon-Totallokal: Bericht der Jahreshauptversammlung des SGV-Bezirks Oberruhr

brilon-totallokal: Am Samstag, den 17.02.2018 fand im Hotel am Kurpark in Brilon die Jahreshauptversammlung des SGV-Bezirks Oberruhr statt, zu der der Vorsitzende Heinz Wiemann 34 Wanderer aus 9 Abteilungen begrüßte. Als besonderen Gast konnte er auch die Gebietsvorsitzende des SGV Gebiets Nord-Ost, Frau Dr. Gaby Peus-Bispinck, begrüßen. Nach den allgemeinen Regularien konnte Heinz Wiemann Marga Hohmann von der Abteilung Nuttlar für 12-jährige Tätigkeit im Bezirksvorstand ehren (Bild).

Der Vorsitzende gab anschließend einen Rückblick auf das Wanderjahr 2017. Hierzu zählten stellvertretend:

Tag des Wanderns (14.5.) mit 40 Teilnehmern an 2 Wanderungen

Tagesfahrt zum Deutschen Wandertag in Eisenach mit 49 Teilnehmern

Upländer Wandertag; leider letztmalig

Herbsttreffen in Elpe (22 Teilnehmer) mit dem Besuch der Flugschule „Papillon“ und der Besichtigung der Kirche in Heinrichsdorf.

Bezirkswanderung auf der Sauerland Waldroute von Warstein nach Rüthen mit 38 Teilnehmern

Gesundheitswandern von Mai bis September, 14-tägig, mit 490 Teilnehmern

Als nächstes gab der Schatzmeister Werner Albaum einen Bericht zur Finanzlage, so dass dem Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer Karin Mosen und Gerhard Friedhoff Entlastung durch die Versammlung erteilt werden konnte.

Der Fachreferent „Wandern und Freizeit“ , Andreas Sanow, schloss seinen Bericht daran an. Im letzten Jahr wurden 356 Wanderungen mit insgesamt 3734 km durchgeführt, an denen 4356 Personen teilnahmen. Darunter waren 261 Jugendliche und 304 Gäste. Im Bezirk waren zum Ende des Jahres 2017 insgesammt 1018 Mitglieder registriert. Seit 2015 ist die Mitgliederzahl um 153 Personen gesunken; bedingt auch durch den Austritt der Abteilungen Freienohl und Remblinghausen. In der Altersgruppe 15-18 Jahre findet man mit 14 Personen die wenigsten Mitglieder, während ab 50 Jahren die Mitgliederzahl kontinuierlich steigt und ihren größten Anteil in der Gruppe Ü70 findet. In Zukunft sollen für die Wanderführer regelmäßige 1.Hilfe-Kurse stattfinden, die vom DRK durchgeführt werden.

Der Fachreferent „Medien“, Johannes Wrede, gab bekannt, dass 9 Berichte an die Printmedien „Briloner Anzeiger“, „Sauerland Kurier Meschede“, „Westfalenpost Brilon und Meschede“ zur Veröffentlichung abgegeben wurden.

Es folgte ein Vortrag des Fachreferenten „Naturschutz“, Klaus Vorderwülbecke, zu den aus seiner Sicht problematischen Wisent- und Wolfsprojekten. Außerdem nahm er Stellung zu der Überpopulation der Wildschweine und der Gefährdung der Insekten durch Umweltgifte und Monokulturen von nicht artgerechter Pflanzen in der Landwirtschaft.

Die Gebietsvertreterin Frau Dr. Peus-Bispinck berichtete von ihrer Arbeit. Sie ist das Bindeglied zwischen den Bezirken und dem Präsidium. Sie wies auf die Koordinationsgruppe des Präsidiums hin, die Hilfestellungen bei Problemen an der Basis leisten könnten. Ein Problem des Gesamtvereins sind die fehlenden Wanderführer und der Rückgang der Ferienwanderungen. Der Hauptverein hat einen Fond für Familienarbeit eingerichtet, der aber bisher erst einmal in Anspruch genommen worden ist, so dass das Projekt verlängert wird und die Abteilungen sich Gedanken zu einer sinnvollen Familienarbeit machen sollten. Die Arbeiten am Jugendhof in Arnsberg machen gute Fortschritte und viele Zimmer sind von 4-Bett-Zimmern in 2-Bett-Zimmer umgebaut worden. Die Belegung des Hauses wächst kontinuierlich.

Heinz Wiemann gab anschließend einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr:

Die Pilgerreise auf dem Jakobsweg in Spanien ist ausgebucht.

Ruhrgebietswandertag (29.4.)

Kulinarische Wanderung in Niedersorpe (20.5.)

Bezirkswanderung auf dem Klosterweg von Bestwig nach Meschede (27.5.)

Tagesfahrt zum Deutschen Wandertag nach Detmold (19.8.) – Anmeldung bei Bernd Spindeldreher Tel. 02904-3525

Schmallenberger Wanderwoche (02.09.)

125 Jahre Abteilung Nuttlar (16.9.)

Herbsttreffen (21.09.)

Bezirkswanderung auf der Sauerland Waldroute von Rüthen nach Ringelstein (21.10.)

Zum Schluss gab der Vorsitzende noch Informationen zur Organisation des Gebirgsfestes vom 29.6.-01.07.2018 in Olsberg bekannt. Es werden noch ehrenamtliche Helfer für die verschiedenen organisatorischen Aufgaben gesucht.

Die Jahreshauptversammlung wurde musikalisch von der SGV-Musikgruppe Elleringhausen Bruchhausen mitgestaltet.

Bild: Marga Hohmann und Heinz Wiemann

