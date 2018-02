Winterberg wird zum 1 „Winner“(berg)

Schnee, Spaß und Spiele – Trendsport-Premiere in Winterberg: 1. Deutschen Snow-Volleyball-Finale

brilon-totallokal: Winterberg, 18. Februar 2018. Zwei Tage lang ging es auf dem Snow-Volleyball-Court am Sahnehang hoch her: 14 Teams aus ganz Deutschland kamen, um bei der 1. Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaft zu gewinnen und sich für die CEV Snow-Volleyball European Championships vom 23. bis 25. März in Wagrain zu qualifizieren.

Am Event-Berg Sahnehang in Winterberg, dem höchstgelegenen Skigebiets NRWs, am Fuße des Kahlen Asten kämpften die „Wintersportler“ um den ersten offiziellen Meistertitel. Bei den Herren ging die Sieger-Schneeflocke an Paul Becker/Jonas Schröder, bei den Damen belegten Karolin Fröhlich/Lena Overländer den ersten Platz. Die coolen Trendsportler waren sichtlich begeistert und lobten die Snow-Volleyball-Premiere in Winterberg, wie auch Lena Overländer: „Snow-Volleyball zu spielen, hat richtig viel Spaß gemacht – auf Schnee im Winter ist eine ganz besondere Erfahrung. Ich danke dem Deutschen Volleyball-Verband und der organisierenden Agentur ‚Sportplatz‘ für die erste Meisterschaft im Schnee!“

Von dem winterlich kühlen Wetter bei schönstem Sonnenschein ließen sich die teilnehmenden Teams nicht beeindrucken. Bei den frischen Temperaturen wurden die Ballwechsel umso heißer umkämpft – ganz besonders natürlich in den beiden Finalspielen. Hier lieferten sich bei den Herren Paul Becker/Jonas Schröder und Dennis Kliche/Danny Richter-Darge ein Duell mit starken Netzaktionen. Das Team Becker/Schröder entschied die Partie schließlich mit 3:0 Sätzen (11:8, 11:9, 15:13) knapp für sich.

Bei den Damen setzen sich Karolin Fröhlich/Lena Overländer mit 3:0 Sätzen durch; sie starteten an Nummer Eins der Setzliste; im Finale trafen sie auf Constanze Bieneck/Anna-Lena Vogt. Mit 11:7, 11:7, 11:3 setzen die jungen Athletinnen ihre Erfolgsserie fort und sicherten sich den ersten Titel!

Am Ende wurden die jeweils besten Teams mit der Teilnahme bei den ersten CEV Snow-Volleyball European Championships belohnt; in Wagrain vertreten die beiden Snow-Volleyball-Nationalteams nun die deutschen Farben vom 23. bis 25. März. Bei allem sportlichen Ehrgeiz ist Snow-Volleyball aber nach wie vor eine „Funsportart“. Und der Spaß am Spiel kam auf jeden Fall bei der Schnee-Premiere bestens herüber!

Winterberg – Der Austragungsort

Winterberg ist ein internationaler Wintersportort in der Wintersport-Arena Sauerland, dem größten Schneevergnügen Deutschlands jenseits der Alpen. Winterberg ist insbesondere bekannt für seine Skipisten und die Veltins-EisArena, einer Kunsteisbahn für den Rodel- und Bobsport. Das Finale des FIS Snowboard-Weltcup wird im Skiliftkarussell Winterberg ausgetragen. In diesem Jahr kommt also mit den Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaften ein weiteres Sportereignis nach Winterberg. Und auch neben dem Sport wird es in Winterberg garantiert nicht langweilig. Abseits der sportlichen Aktivitäten werden unzählige Ausgeh- und Entspannungsmöglichkeiten geboten.

Quelle: SPORTPLATZ Gesellschaft für Eventmarketing mbH / Werner Richnow

