IN VIA Zertifikat für sehr gute pädagogische und inhaltliche Anleitung

Brilon-Totallokal: Ausgezeichnetes Freiwilliges Soziales Jahr bei der Caritas Brilon

brilon-totallokal: Brilon / Paderborn. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wählen viele junge Menschen, um sich beruflich zu orientieren und auszuprobieren, und zwar ganz praktisch. So wie die beiden Briloner Sarah Boudissa (17) und Maximilian Lange (19), die derzeit ihr FSJ im Schwerstmehrfachbehindertenbereich (SMB) der Caritas-Werkstätten St. Martin absolvieren. Aus der ersten Orientierung sind mittlerweile feste Ziele geworden. Sarah will Heilerziehungspflege-Helferin werden, Maximilian Heilerziehungspfleger. „Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich gemerkt habe, dass mir die Arbeit gefällt“, sagt er. Dass die beiden ihre Wahl zum Berufseinstieg gefunden haben, liegt auch an der Begleitung während des FSJ. Die sehr gute pädagogische und inhaltliche Anleitung in den Caritas-Werkstätten St. Martin wurde jetzt mit dem IN VIA Zertifikat für besondere Qualitätsstandards der FSJ-Einsatzstellen ausgezeichnet.

Der IN VIA Diözesanverband Paderborn für Mädchen- und Frauensozialarbeit e.V. ist Träger der circa 150 FSJ-Einsatzstellen, die in Kooperation mit katholischen Einrichtungen angeboten werden. Rund 400 FSJler begleitet IN VIA. Der Freiwilligendienst gilt als Lehr- und Bildungsjahr, für den sich Träger und Einsatzstelle als gemeinsame Ziele die Förderung sozialer Kompetenz, Persönlichkeitsbildung sowie Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit gesetzt haben. Um dieses zu garantieren, wurden einheitliche und überprüfbare Qualitätsstandards eingeführt. Anhand von Checklisten und Einsatzstellenbesuche werden die Standards überprüft. „Der Kriterienkatalog ist groß. Darüber hinaus kostet es Zeit und Kraft, jungen Menschen Anleitung und Orientierung zu geben“, sagte jetzt Susanne Hardi, pädagogische Mitarbeiterin IN VIA, zur Zertifikatsübergabe im SMB-Bereich der Caritas Werkstätten St. Martin am Mühlenweg. Dort begleitet das Team um Martina Voß, Leitung SMB-Bereich, seit Jahren FSJler. „Erfreulich ist, dass sich viele für einen Beruf im sozialen Bereich entscheiden“, sagte Martina Voß mit Blick auf Sarah Boudissa und Maximilian Lange, die ihre anschließenden Ausbildungen auch beim Caritasverband Brilon absolvieren werden.

Infos zum Freiwilligen Sozialen Jahr

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Angebot an junge Frauen und Männer außerhalb von Schule und Beruf, für ein Jahr in einem sozialen Arbeitsbereich tätig zu werden. Die FSJ-Freiwilligen werden während ihres Einsatzes pädagogisch begleitet. Dazu gehört die Anleitung durch Fachkräfte in den Einsatzstellen, die Betreuung während des Einsatzes durch sozialpädagogische Mitarbeitende sowie die Seminararbeit.

Wer ein FSJ absolvieren möchte, sollte

die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und noch keine 27 Jahre alt sein

Freude daran haben, in einem sozialen Bereich zu arbeiten

bereit sein, sich an einer sozialen Aufgabe ganztägig mitzuarbeiten

sich an der begleitenden Seminararbeit zu beteiligen

in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen

Leistungen

Die FSJ-Freiwilligen erhalten:

Taschengeld (220 Euro) und Zuschuss zu Verpflegung und Unterkunft (180 Euro)

Sozialversicherung

30 Tage Urlaub

Verschiedene Vergünstigungen (z. B. Fortzahlung des Kindergeldes)

25 Seminartage (fünf Wochen à fünf Tage)

qualifiziertes Zeugnis

Bewerbungsverfahren

Interessierte am Freiwilligen Sozialen Jahr richten ihre Bewerbungen an die zuständige Betreuungsstelle von IN VIA (Diözesanverband Paderborn) oder an den Caritasverband Brilon. Beginn des Freiwilligen Sozialen Jahres ist frühestens der 1. August oder der 1. September. Der Einsatz umfasst zwölf zusammenhängende Monate.

Foto v. l.: Susanne Hardi (IN VIA), Martina Voß (Leitung Schwerstmehrfachbehinderten Bereich), Engelbert Kraft (Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung), die FSJler Sarah Boudissa und Maximilian Lange sowie Daniela Bange (Leitung Soziale Dienste Caritas Werkstätten St. Martin).

Quelle:Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V. / Foto: Caritas Brilon / Wamers

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon