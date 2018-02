Josef Schreiber zum Sprecher der Bauern wiedergewählt

Brilon-Totallokal: Landwirtschaftlicher Kreisverband Hochsauerland wählte ehrenamtliche Vertreter

brilon-totallokal: Olsberg / Hochsauerlandkreis. Einstimmig zum Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hochsauerland wiedergewählt wurde Josef Schreiber, Landwirt aus Medebach, anlässlich der Sitzung des Kreisverbandsausschusses am Mittwoch im Holzzentrum Olsberg. Zu seinem Stellvertreter wählte das 40köpfige Gremium Klaus Bauerdick aus Arnsberg. Alle drei Jahre wählen die Bauern ihre ehrenamtlichen Vertreter im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV), dazu gehören auch die Delegierten in die Ausschüsse auf Landesebene.

Als besonderen Gast begrüßen durften die Landwirte im Hochsauerland den Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Johannes Röring, der nach seinem Vortrag zur aktuellen agrarpolitischen Situation noch eine feierliche Aufgabe übernahm: Er überreichte sieben ausscheidenden Vorstandsmitgliedern die „Scholemer Plakette“. Diese erinnert an den Gründer des Westfälischen Bauernvereins, Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst, der vor 156 Jahren die berufsständische Interessenvertretung ins Leben rief. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband wurde als Nachfolgeorganisation gegründet. Die Schorlemer Plakette wird verliehen an ehrenamtliche Funktionsträger und an Personen außerhalb des Berufsstandes, die sich um die Landwirtschaft verdient gemacht haben.

Fotos: Wiedergewählt: Josef Schreiber (rechts) und Klaus Bauerdick wurden einstimmig –mit jeweils zwei Enthaltungen – an der Spitze des Kreisverbandes in ihren Ämtern bestätigt.

Schorlemer-Plaketten für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im Kreisverband: Das Foto zeigt (von links): Kreisverbandsvorsitzender Josef Schreiber, Alfons Hüser, Karl-Wilhelm Kotthoff, Martin Stöber, WLV-Präsident Johannes Röring, Heinz-Ludwig Steinrücken, Heinz-Bernd Schmidt und Stefan Freiburg-Neuhaus (Heribert Köchling konnte an dem Termin nicht teilnehmen).

Quelle: Barbara Kruse, Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

