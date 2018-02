Dirk Wiese MdB freut sich über neue FlixBus-Haltestellen im Hochsauerlandkreis

Brilon-Totallokal: Der mittelständische Mobilitätsanbieter FlixBus plant zum Sommerfahrplan drei neue Haltestellen in das Liniennetz einzubinden

brilon-totallokal: Seit 2013 hat die Politik mit der Freigabe des Fernbuslinienverkehrs parteiübergreifend in Bund und Ländern für die Bürgerinnen und Bürger eine zusätzliche moderne Reisemöglichkeit per Fernbus geschaffen. „Das FlixBus-Netz wuchs 2017 in Deutschland auf 500 Haltestellen und europaweit auf insgesamt 26 Länder“, erklärt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Im nationalen Vergleich befinden sich mit Düsseldorf und Duisburg gleich zwei Haltestellen in Nordrhein-Westfalen, die zu den besten Mobilitätsknoten in Deutschland zählen. Auch für kleinere und mittelgroße Orte im Sauerland gibt es Neuigkeiten zu berichten: So plant der mittelständische Mobilitätsanbieter FlixBus zum Sommerfahrplan drei neue Haltestellen in das Liniennetz einzubinden. Die bestehende Linie aus Berlin wird nach Duisburg über Köln und Düsseldorf verlängert. Dabei werden neue Haltestellen in Neuastenberg, Langewiese und Schmallenberg im April mit dem Wechsel zum Sommerfahrplan in das FlixBus-Netz aufgenommen. Dies bedeutet eine deutliche Aufwertung für die ländliche Tourismusregion.

„Die Möglichkeit den Fernbus zu benutzen, bedeutet ein zusätzliches Angebot für den ländlichen Raum. Gerade die Anbindung auch kleinerer Orte kann so zu einer Aufwertung der Tourismusregion Sauerland führen“, freut sich Wiese über den Ausbau der Haltestellen.

