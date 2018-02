Wer gerne liest hilft vielen Menschen

Brilon-Totallokal: Generalversammlung am 21.01.2018

brilon-totallokal: Der Inner Wheel Club Brilon-Marsberg blickt auf einen weiteren erfolgreichen Bücherbasar 2017 zurück. Wieder hatten zahlreiche Bücherwürmer und Leseratten den Weg in die Sparkasse gefunden. Der Weihnachtsmarkt bei winterlichem Wetter und die Eisfläche in der Schalterhalle waren ein beliebter Anziehungspunkt.

Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse konnte die Clubpräsidentin Anja Prange einen Scheck an Frau Bange von der Caritas Brilon zur Co-Finanzierung der jährlich stattfindenden Seniorenreisen übergeben.

Der zweite Scheck wurde Ellen Mendelin-Plauth von der Diakonie Ruhr-Hellweg überreicht. Mit dem Geld werden ehrenamtliche Familienpatinnen geschult und begleitet. Sie bieten Familien „Hilfe im Umgang mit dem Kind, entlasten die Mütter durch stundenweise Betreuung des Kindes, beaufsichtigen und fördern Geschwisterkinder und sie haben Zeit für die Sorgen und Nöte der Familie.“ Weitere Informationen dazu gibt es in der Diakonie-Beratungsstelle in der Bahnhofstraße Brilon. Der Inner Wheel Club Brilon-Marsberg plant bereits den für Bücherbasar 2018.

Quelle: Christel Bollen, Clubkorrespondentin IWC Brilon-Marsberg

