19. Ratsherren-Cup des TUS Petersborn-Gudenhagen

Brilon-Totallokal: Insgesamt nehmen 8 AH-Mannschaften an diesem alljährlichen Turnier teil.

brilon-totallokal: Den 19. Ratsherren-Cup veranstalten die Altherren-Fußballer des TUS Petersborn-Gudenhagen am Samstag, den 03. März 2018 in der Vierfachturnhalle in Brilon.

Gespielt wird um den von Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann gestifteten Wanderpokal. Desweiteren erhalten die besten Mannschaften Geldpreise. Titelverteidiger sind die Altherren vom TUS Antfeld.

Das Turnier beginnt um 13:00 Uhr. Auf Spieler und Zuschauer wartet wieder eine umfangreiche Tombola, für Speisen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt. Die Altherren des TUS Petersborn-Gudenhagen hoffen auf reges Zuschauerinteresse.

Bild: Die Altherren des TUS Petersborn-Gudenhagen richten 19. Ratsherren-Cup aus.

Foto/Bericht: TUS Petersborn-Gudenhagen

