brilon-totallokal: Zum Ende der Schulzeit stellen sich viele Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch die Eltern, die Frage: Wie geht es weiter?!? Abitur? Studium? Oder doch eine Ausbildung?!?! Bei der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 werden Antworten gegeben. 105 Aussteller informieren hier ausführlich über 150 verschiedene Ausbildungsberufe, inklusive zahlreicher verschiedener dualer Studiengänge. Darunter sind natürlich bekannte Berufsbilder wie Industriekaufmann/frau, Bankkaufmann/frau, Kraftfahrzeugmechatroniker/in oder Altenpfleger/in. Aber auch unbekanntere Berufe werden vorgestellt, oder wissen Sie, was ein Verfahrensmechaniker/in mit der Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik, ein Gießereimechaniker/in – Fachrichtung Druck- und Kokillenguss oder eine Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Detail arbeitet? Wahrscheinlich nicht. Diese und viele andere Berufsbilder sind für die heimische Wirtschaft aber wichtige Berufe, in denen Jugendliche gute Karrierechancen haben.

Dennoch kennen Jugendliche die Berufe meistens gar nicht! Dieses gilt es zu ändern! Nutzen Sie die Chance und besuchen Sie am kommenden Donnerstag den 01. März zur Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018. Am Vormittag sind die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der heimischen Schulen vor Ort. Von 13:30 bis 18:00 Uhr ist die Messe dann für alle Interessierten geöffnet. Auch wer noch für 2018 einen Ausbildungsplatz sucht, sollte die Chance nutzen und am Nachmittag die Messe besuchen. Der ein oder andere Aussteller hat für den Sommer noch unbesetzte Lehrstellen (Übersicht in der Broschüre). Vor Ort sind aber auch heimische Schulen und Hochschulen bei denen man sich ebenfalls informieren und beraten lassen kann.

Quelle: Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer

