Frühjahrs-Mini-Tournee zum Märzbeginn

brilon-totallokal: Brilon. Am Sonntag, 4. März 2018, gastiert der Chor um 15 Uhr im Seniorenzentrum St. Engelbert und am Mittwoch, 7. März 2018, um 18.30 Uhr im Krankenhaus Maria-Hilf.Chorleiter Heinz-Josef Fischer hat für das Konzert 16 Lieder ausgesucht und in vier Themenblöcke unterteilt. Das Konzert beginnt mit deutschen Popsongs, dann wird es „mo-zärtlich“, im dritten Teil soll dann mitgesungen werden und den Abschluss bilden zwei ruhige Lieder, die aber nicht zum Einschlafen gedacht sind.

Die Moderation übernimmt Markus Hiegemann (u. a. bekannt durch die Sendung „Do biste platt“ im Bürgerfunk auf Radio Sauerland), den Heinz-Josef Fischer auch wieder für die Arie des Sarastro aus Mozarts Zauberflöte gewinnen konnte. Auch das „Kleine Ensemble“ des Chores ist wieder dabei. Es setzt sich zurzeit aus neun Herren zusammen, die über die Chorproben hinaus zusätzliches Engagement in den Chor einbringen. Damit ist kein Chor im Chor entstanden, wie Chorchef Gerd Canisius und Chorleiter Fischer betonen, sondern in Zeiten schrumpfender Mitgliederzahlen eine Stütze für den Gesamtchor, der sich umso facettenreicher präsentieren kann. Niemand wird überfordert, jeder kann sich so in den Chor einbringen, wie er es möchte.

Denn hinter allem Einsatz steht bei den Sängerinnen und Sängern der Spaß am gemeinsamen Einstudieren und Singen der Lieder. Und genau diese Freude wird sich auf das Publikum übertragen. Nach einem ersten sehr erfolgreichen Konzert im November 2016 im Seniorenzentrum St. Engelbert freut sich der Gesangverein Scharfenberg auf ein Wiedersehen mit Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen des Hauses.

Foto: Gastauftritt des Gesangvereins Cäcilia im Seniorenzentrum St. Engelbert im Dezember 2016.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

