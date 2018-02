Thülener Fußballdamen belegen sensationell 2. Platz im FLVW-Hallenpokal

Brilon-Totallokal: Nach 4 Gruppenspielen belegte die Mannschaft von Trainerfuchs Frederik Leikop mit 6 Punkten und 5:4 Toren den zweiten Platz in der Gruppe B.

brilon-totallokal: Die Fußballdamen des SV Thülen haben bei ihrer ersten Endrundenteilnahme im FLVW-Hallenpokal sensationell den 2. Platz belegt. Gespielt wurde am vergangenen Sonntag, 18.02.18, in der Tüöttensporthalle in Mettingen im Kreis Tecklenburg.

Dieser bedeutete den Einzug in das Halbfinale. Hier wartete auf den Landesligisten vom Thülener Scheid der höherklassige Westfalenligist DJK VfL Billerbeck – Erster der Gruppe A.

Dieser wurde nach Toren von Celine Klärner und Goalgetterin Laura Vorderwülbecke mit 2:0 besiegt. Das waren im Übrigen die ersten beiden Gegentore für die Blau-Weißen aus Billerbeck in dem laufenden Turnier.

Im Finale wartete dann der ebenfalls ranghöhere Westfalenligist SC Borchen aus dem Kreis Paderborn auf den SV Thülen.

In der Gruppenphase musste man sich den Blau-Schwarzen trotz des Führungstreffers von Jessica Krefeld mit 2:1 geschlagen geben. Im Endspiel behielt der SC Borchen dann mit einem knappen 1:0-Sieg wieder die Oberhand. Doch trotz der Endspielniederlage waren die SVT-Damen nach dem Schlusspfiff überglücklich. Wer hätte gedacht, dass es nach zwei Auftaktniederlagen in der Gruppenphase am Ende doch noch für die Silbermedaille reicht?! Doch die Kickerinnen aus dem Altkreis Brilon haben sich in das Turnier zurückgekämpft und ihren tollen Einsatz mit einem sensationellen 2. Platz belohnt.

Bildquelle: FLVW, Mannschaftsfoto nach der Siegerehrung, Spielführerin Anna Hammerschmidt und Marianne Finke-Holtz vom FLVW bei der Siegerehrung

Quelle: Sandra Kraft, SV Thülen 1920 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon