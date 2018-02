Aus- und Weiterbildung in der Volksbank

Brilon-Totallokal: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten investiert in die Qualifikation des Nachwuchses

brilon-totallokal: Brilon/Büren/Salzkotten. Strahlende Gesichter bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten: Nach zweieinhalb abwechslungsreichen und praxisnahen Ausbildungsjahren freuen sich zehn Auszubildende über eine erfolgreich bestandene Prüfung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann.

„Wir sind sehr stolz auf die Qualität unserer Ausbildung und die Leistungen unserer Azubis“, betont Bankvorstand Karl-Udo Lütteken. In einer Feierstunde gratulierte er zu den guten Prüfungsergebnissen und wünschte den frisch gebackenen Nachwuchsbankern einen guten Start in die berufliche Zukunft.

Und Personalleiter Hans-Wilhelm Meier ergänzt: „Zusätzlich haben kürzlich sechs junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Abschluss zum Bankbetriebswirt / zur Bankbetriebswirtin abgelegt – und eine Kollegin den Bachelor of Arts. Ich bin begeistert von der hohen Motivation im Kollegenkreis und davon, dass wir jungen Menschen in unserem Haus eine berufliche Perspektive bieten können!“

Die Volksbank investiert gezielt in die Qualifikation des Nachwuchses. Seit vielen Jahren werden die Volksbanken in der trendence Schülerbarometer-Studie von Schülern zu den beliebtesten Arbeitgebern gewählt, auch wieder in 2017. Wer sich für das Berufsbild Bankkaufmann/-frau interessiert und das Team der Auszubildenden bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten verstärken möchte, ist herzlich eingeladen, in das aktuelle Bewerberverfahren für den Einstellungstermin August 2019 einzusteigen. Weitere Infos erhalten Sie unter www.vb-bbs.de/next oder bewerben Sie sich gleich online unter www.vb-bbs.de/karriere.

BU.: Zehn Auszubildende beendeten im Januar 2018 erfolgreich die Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau: Volksbank-Vorstand Karl-Udo Lütteken (links), Personalleiter Hans-Wilhelm Meier und Ausbildungsleiterin Sandra Pape (rechts) freuen sich mit Natalie Fustmann, Joel Glahn, Anika Großblotekamp, Paul Glahe, Julia Majer, Marvin Huschen, Johanna Maria Cramer und Laurine Wähner. (Nicht im Bild: Timo Höber und Alexandra Volmari)

Quelle: Eva Kleff, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

