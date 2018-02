Mein Android Smartphone kann noch viel mehr

Brilon-Totallokal: Sie wollen Ihr Android-Smartphone besser kennenlernen? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig!

brilon-totallokal: Android ist das weltweit meistgenutzte Betriebssystem für mobile Endgeräte. Lernen Sie Ihr Gerät zu konfigurieren, im Internet zu surfen sowie Ihr Google-Konto und nützliche Apps nach Ihren Bedürfnissen zu nutzen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 06.03.2018 und läuft an drei Terminen jeweils von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr in Brilon.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 02961/6416, brilon@vhs-bmo.de und www.vhs-bmo.de.

Quelle: Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

