(Zu?) großes MINT-Interesse am Petrinum

brilon-totallokal: Am Gymnasium Petrinum scheint das Interesse an den sogenannten MINT-Fächern – dazu zählen Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – besonders groß zu sein: Schon nach kurzer Zeit waren am ersten Anmeldetag für die neuen Fünftklässler alle Plätze in der künftigen MINT-Klasse ausgebucht.

„Natürlich freuen wir uns sehr über dieses große Interesse.“ so die für die Neuanmeldungen verantwortliche Koordinatorin Stefanie Förster „Damit haben wir so nicht gerechnet.“ Schon gab es erste Nachfragen und Beschwerden von Eltern, deren MINT-begeisterte Sprösslinge leer auszugehen drohen.

„Wir können die Eltern aber beruhigen“, stellt Schulleiter Johannes Droste klar, „Natürlich setzen wir nach Kräften alles daran, möglichst jedem Schüler und seinen Anliegen gerecht zu werden.

Wir haben uns deshalb entschlossen, eine zweite MINT-Klasse einzurichten, so dass auch diejenigen unter unseren künftigen 5er-Schülern zum Zuge kommen können und in einer MINT-Klasse Aufnahme finden, die es am ersten Anmeldetag nicht ganz so früh an die Schule geschafft haben.“

Damit scheint einer erfolgreichen Laufbahn für kommende Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler am Gymnasium Petrinum nichts mehr im Wege zu stehen.

Quelle: Stefanie Förster, Gymnasium Petrinum

