Babysitter-Kurs bei der VHS Brilon

Dieser Kurs vermittelt zukünftigen Babysittern die wichtigsten Tipps im Umgang mit Babys und Kleinkindern.

Es werden Themen behandelt wie Gefahren im Haushalt, Säuglingspflege oder richtige Nahrungszubereitung. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Der Kurs beginnt am Dienstag, den 13. März, und findet an drei Terminen jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr sowie am letzten Termin, dem 24. März, von

09:00 bis 16:00 Uhr im Briloner DRK-Kindergarten statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter http://www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

