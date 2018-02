Briloner AC: Ein Siegerkranz für den Titelsieg

Brilon-Totallokal: Wahlen zum Vorstand – Saisonausblicke – Ehrungen

brilon-totallokal: Der Briloner Automobilclub hatte am 17. Februar seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in den Gasthof Canisius in Brilon-Wülfte eingeladen, zum ersten Mal in Kombination mit der Versammlung der Kinder und Jugendlichen der Jugendgruppe. Nach einer personell turbulenten Kartsaison 2017 wurde von den jungen Motorsportlern Guido Hüttemeister als Jugendgruppenleiter gewählt, der mit einem neu formierten und motivierten Team in diesem Jahr an den Start gehen wird.

Im Anschluss an die Jugendversammlung startete der Vorsitzende Michael Bork dann mit seinem Rückblick auf das vergangene Motorsportjahr, unterstützt von den Beiträgen seiner Vorstandskollegen. Besonderer Schwerpunkt lag hier auf den vielen sportlichen Erfolgen, die von den aktiven Slalomfahrern in diversen Meisterschaften erzielt wurden. Besonders erwähnt werden sollte hier der 1. Platz in der Mannschaftswertung des Sauerland-Cups, der 1. Platz in der DMSB Slalom-Meisterschaft, den sich Jan Hoffmann auf vielen Parcours erkämpfte sowie der 1. Platz in der Deutschen Slalom-Meisterschaft, der an unser neues Clubmitglied Philipp Hartkämper ging.

Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Benedikt Schulte von der Versammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt, gleiches gelang Sportleiter Manfred Vogt, Pressereferentin Anke Walbaum und Kassenprüfer Sascha Nowaczyk.

Beendet wurde die Versammlung mit zwei Ehrungen: Clubmitglied Sascha Fritschka wurde die ADAC-Sportnadel in Silber überreicht und Meisterschafts-Sieger Jan Hoffmann bekam von seinen Clubkameraden einen Siegerkranz für seinen Titelsieg.

Den aktuellen Veranstaltungskalender sowie alle weiteren Infos zum Briloner AC finden Sie im Internet unter www.briloner-ac.de.

Quelle: Anke Walbaum, Briloner Automobilclub e.V. im ADAC

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon