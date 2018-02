Computer-Club für Senioren und EDV-Grundlagenkurse in Brilon

Aktive Senioren: Computer-Club für PC, Tablet und Smartphone (VHS Brilon)

brilon-totallokal: Der Computer-Club bietet für Senioren die Möglichkeit, ihre Fragen rund um Computer, Internet und Telekommunikationsmedien beantworten zu lassen. Nach vorheriger Anmeldung können die Themen individuell abgesprochen und die Kurstermine entsprechend belegt werden. Jeweils mittwochs von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr öffnet der Computer-Club insgesamt 5 mal, beginnend am 07.03.2018.

Tastschreiben am Computer

Am Samstag, 17.03.2018 beginnt der Kurs „Computerschreiben lernen in 2×2 Stunden“. An zwei Samstagvormittagen, jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, lernen die Teilnehmer das Tastschreiben am Computer. Auf Basis neuester Erkenntnisse und Methoden werden Tempo und Genauigkeit verbessert. Eine Teilnahme ist ab 10 Jahren möglich.

Windows 10 kompakt

Der Kurs Windows 10 Kompakt bietet für Einsteiger und Umsteiger an zwei Abenden eine schnelle Einführung in das Betriebssystem. Sie lernen übersichtlich und effizient die wichtigsten Funktionen von Windows 10 kennen, Sie erfahren, wie Sie das Betriebssystem Ihren Bedürfnissen anpassen können und erhalten nützliche Tipps & Tricks, die die Arbeit erleichtern. Der Kurs findet am Dienstag, 20.03.2018 und Mittwoch, 21.03.2018 von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 02961/6416, brilon@vhs-bmo.de und www.vhs-bmo.de.

Quelle:Michael Morgenroth, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon