Osterbrunch-Kochkurs bei der VHS Brilon

brilon-totallokal: Für alle, die ihre Gäste an Ostern verwöhnen, dafür aber nicht lange in der Küche stehen möchten, bietet die VHS Brilon einen Osterbrunch-Kochkurs an. Hier lernen die Teilnehmenden, sowohl pikante als auch süße Speisen für den perfekten Brunch vorzubereiten. Der Kurs beginnt am 12. März und findet an zwei Montagen jeweils von 18:30 bis 21:30 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt. Anmeldungen

sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter http://www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

