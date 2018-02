Erlebnis „Diemelsteig“ deutschlandweit einmalig

Erlebnis „Diemelsteig“: Von Führungen, über Fotos bis hin zum großen Finale im Bundeswettbewerb

brilon-totallokal: Diemelsee / Marsberg. Nun haben sie es schwarz auf weiß: Der Diemelsteig ist schon jetzt unter den „TOP 15“ von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Unter 161 bundesweiten Bewerbungen hat es der einmalig wunderbare Qualitätswandersteig, der Sauerländer und Waldecker im Herzen Deutschlands verbindet, in die Endausscheidung geschafft. Ganzjährig erlebbar präsentiert sich der idyllische Diemelsteig links und rechts der Wegesstrecke.

Um genau diese Schönheiten mit traumhaften Panoramen und phantastischen Naturblicken zu unterstreichen, haben sich die Gemeinde Diemelsee mit der Tourist-Info Diemelsee, die Geschichts-, Heimat-, Natur- und Verkehrsvereine sowie Wanderführer – schlichtweg gesagt: die Geschichts- und Naturfreunde der Region – verbündet, um den Bundessieg im deutschlandweiten Wettbewerb einzufahren. Neben einer Postkarten-Abstimmungsaktion, die u. a. auf Marsberger und Diemelseer Gebiet Einheimische und Gäste animieren soll, Ihre Stimme abzugeben, starten die Diemelsteig-Freunde viele weitere kleinere und größere Highlights rund um das Wandererlebnis in der Ferienregion Diemelsee.

Monatliche Themenführungen von fachkundigen Marsbergern und Diemelseern locken auf den Steig der Steige. Verknüpft mit einem Fotowettbewerb können die Freunde des Diemelsteiges ihr Hobby mit Fachwissen kombinieren. Alle begeisterten Hobby-Fotografen haben die Möglichkeit, den Qualitätswanderweg mit all seinen natürlichen Facetten und kulturellen Sehenswürdigkeiten rund um den Diemelsee bildlich in Wert zu setzen. Jeden Monat gibt es ein vorgegebenes, spannendes Fotothema rund um den Diemelsteig. Der Kreativität jedes Einzelnen sind keine Grenzen gesetzt.

Zur Einstimmung auf das Monatsthema wird jeweils am Monatsanfang eine kostenlose Führung angeboten, an der sich jeder Interessierte, auch Nichtfotograf, beteiligen kann. Ab März gehen als dauerhafte Wanderpaten bei allen Touren Reinhard Becker vom Förderverein Ring Padberg, Andreas Karl Böttcher von den „Marsberger Geschichten – Schlüssel zur Vergangenheit e. V.“ und Bernd Hunold vom Verkehrsverein Helminghausen auf die einzelnen Routen, um Teiletappen des Diemelsteiges hervorzuheben. Am Samstag, dem 03.03.2018 heißt es dann ab 10 Uhr „Fastenwandern mit Kirchblicken entlang des Diemelsteiges“.

Treffpunkt hierzu ist der Kirchparkplatz in Padberg. Zum Abschluss des Rundwanderweges laden sie zusammen mit Helmut Walter vom Förderverein Kloster Flechtdorf ein, die alte romanische Klosteranlage bei einem Kaffee zu besichtigen. Die zweite Route mit den drei Wanderpaten ist am Samstag, dem 07.04.2018 ab 10 Uhr. Von der Tourist-Info Diemelsee geht es auf die Qualitäts-Rundtour „Panoramaweg Diemelsee“ unter dem Motto: „Panoramahaftes Naturerwachen auf dem Diemelsteig“. Fachkundig unterstützt werden sie vom Geologie-, Natur- und Landschaftsführer Christian Kümmel aus Adorf. Die abschließende Wanderung mit Reinhard Becker, Bernd Hunold und Andreas Karl Böttcher wird unterstützt von Richard Götte vom Verein für Natur- und Vogelschutz im HSK e. V. und zeigt am Sonntag, dem 06.05.2018 ab 10 Uhr „Kraftvolle Naturschönheiten rund um den Diemelsee“. Startpunkt ist hierzu der Großraum-Parkplatz der Diemeltalsperre.

Alle Wanderungen sind kostenlos. Teilnehmen kann jeder, der bis zum Letzten des jeweiligen Monats sein Bild oder die Bilder zum Monatsthema über WE-Transfer oder per Dropbox an info@diemelsee.de übersendet (Kontaktdaten nicht vergessen). Die übersendeten Bilder nehmen automatisch am großen „Diemelsteig-Fotowettbewerb“ teil und werden am Anfang des Folgemonats durch eine Jury ausgewertet. Die besten 3 Fotos jeden Monats werden dann prämiert und mit einem Präsent ausgezeichnet.

Zum Abstimmungslink zur Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg“ gelangen sie über www.wandermagazin.de/wahlstudio . Dort für den Diemelsteig in der Kategorie Routen (9. Diemelsteig, Naturpark Diemelsee) voten.

Bild: Sitzen in einem Boot – Waldecker und Sauerländer engagieren sich gemeinsam für den Diemelsteig – V. l. n. r. Reinhard Becker (Förderverein Ring Padberg), Andreas Karl Böttcher (Marsberger Geschichten – Schlüssel zur Vergangenheit e. V.), Claudia Stekelenburg (Diemelsee-Königin und Tourist-Info Diemelsee), Klaus Hamel (Tourist-Info Diemelsee), Michaela Schröder (Stadtmarketing Marsberg), Volker Becker (Bürgermeister Diemelsee), Christian Kümmel (Geopark- und Landschaftsführer, Adorf) sowie Bernd Hunold (Ortsbürgermeister Helminghausen).

Quelle: Andreas Karl Böttcher

