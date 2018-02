Museum Haus Hövener: Ausstellung der Werke von Sahin Celikten

Brilon-Totallokal: An der Ausstellungseröffnung am 24. Februar 2018 nahmen zahlreiche Kunstliebhaber des Kunstvereins Brilon teil…

Haus Hövener lädt erneut zu einer beeindruckenden Ausstellung der Kunstwerke des jungen Künstlers Sahin Celikten. Bei der Eröffnung der Ausstellung am 24. Februar 2018 nahmen zahlreiche Kunstliebhaber des Kunstvereins Brilon teil, sowie viele Interessierte und Freunde, die bei einem Begrüßungsgetränk der Laudatio von Prof. Dr. Carl- Peter Buschkühle zuhörten. „ Das Wechselerlebnis von abstrakter Malerei von Sahin Celikten, verführt den Betrachter die Formen , Lichtkompositionen und Farben näher zu betrachten und zu spüren weil das Simple und Alltägliche so kraft- und ausdrucksvoll von ihm dargestellt wird" , betonte Prof. Dr. Buschkühle. Eine besondere Technik des Künstlers ist die digitale Fotografie als grobe Vorgabe, die er mit Farbe bearbeitet, so dass sich neue Fassetten und Tiefen hervorheben, die nicht immer sofort sichtbar sind, jedoch bei näheren Betrachtung faszinieren. Sahin Celikten entwickelte ein ungewöhnliches Verfahren Fotografie und Malerei zu verbinden. Seine fotografierte Interieurs und Hausansichten lässt er auf Aluminiumplatten drucken. Darüber malt er in unterschiedlicher Dichte, Schichtung und Detailgenauigkeit. Das reicht von fotorealistischer Genauigkeit bis zu flächig- gestischen Partien.

Sahin Celikten , der 1988 in einer kurdischen Asylanten Familie geboren wurde, wuchs in der Stadt Gießen auf und besuchte dort bis zu seinem zehnten Lebensjahr die Schule. Der Asylantrag der Eltern wurde jedoch abgelehnt und die Familie musste in die Türkei zurückkehren. Sahin besuchte weiterführende Schulen und studierte Kunst und Kunstpädagogik. 2010 kehrte er nach Gießen zurück mithilfe eines Erasmus-Stipendiums, unterstützt durch die Partnerschaft der Marmara- Universität in Istanbul mit der Liebig- Universität Gießen. Er hat bereits einen Master- Abschluss in Kunstpädagogik bei Prof. Dr. Buschkühle gemacht, derzeit sitzt er an seiner Promotion. Zwischenzeitlich ist der sympathische Künstler überregional bekannt und wird seit ca. 2 Jahren von der Galerie am Dom Wetzlar vertreten, die ihn 2014 erstmals in Gießen groß herausbrachte und seine Bilder auch auf der ART Karlsruhe zeigt. Ebenfalls seit 2 Jahren unterrichtet der Kunstpädagoge Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung und wurde damit zu einem wichtigen Vermittler zwischen den Kulturen. Seine Arbeit mit den Menschen verfolgt einen pädagogisch- therapeutischen Ansatz wobei die bildende Kunst im Fokus steht.

Die erste Vorsitzende des Kunstvereins Brilon, Frau Gertrud Schüle, hat mit Sahin Celikten einen herausstechenden Künstler nach Brilon eingeladen und damit das Kulturleben stark bereichert. Mit der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland und Haus Hövener ist es möglich, Ausstellungen dieser Art anzubieten. Neue Mitglieder im Kunstverein Brilon sind ebenfalls eingeladen die kulturelle Arbeit in unserer Region mit ihrer Mitgliedschaft zu fördern.

Die Ausstellung findet bis zum 30. März 2018 im Haus Hövener statt.

Quelle: Museum Haus Hövener / Katharina Maschka

