Noch freie Plätz beim Azubi-Speed-Dating auf der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg

brilon-totallokal: Wenn am 1. März die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 stattfindet, findet auch erstmals ein Azubi-Speed-Dating der IHK Arnsberg während der Veranstaltung statt. Neun Firmen versuchen auf diesen Weg noch freie Ausbildungsplätze bzw. freie duale Studienplätze für Sommer 2018 zu besetzen. Unter anderen sind noch freie Lehrstellen als Fertigungsmechaniker/in, Elektroniker/in oder auch als Industriekaufmann/frau zu vergeben. An Dualen Studiengängen sind beispielsweise noch Plätze im Dualen Studium Betriebswirtschaft (VWA), und im Dualen Studium Mechatronik frei. Interessierte Bewerber können am Donnerstag spontan in der Halle nach Terminen fragen, oder sich im Internet unter http://www.ihk-arnsberg.de/Azubi_Speed_Dating_ticket.HTM vorher Termine sichern. Los geht’s mit dem Azubi-Speed-Dating am Nachmittag ab 13:30 Uhr.

Alle Infos zur Ausbildungsbörse unter http://www.ausbildungsboerse-bo.de

Quelle: Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer

