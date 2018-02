Brilon-Totallokal: Winterfest bei „EGGER “ eine volle Schützenhalle, leckeres Essen, kalte Getränke, super Musik und eine ausgelassene Stimmung“

brilon-totallokal: Der Holzwerkstoffhersteller feierte am Samstag, 20. Januar, mit seinen Mitarbeitern und deren Partnern das alle zwei Jahre stattfindende große Betriebsfest. Mit nahezu 1.000 Gästen war fast jeder Platz in der festlich geschmückten Briloner Schützenhalle besetzt – beste Voraussetzungen für einen gelungenen Abend.

Eröffnet wurde das Winterfest durch Karl Kubitz, Werksleitung Verkauf, und Ulrich Bühler, Gruppenleitung Vertrieb/Marketing. In der Begrüßungsansprache standen die Entwicklungen und Herausforderungen der vergangenen Jahre sowie ein Ausblick auf das kommende Jahr im Mittelpunkt. Beide bedankten sich bei den Mitarbeitern für die hervorragende Unterstützung und die eingebrachten Leistungen, ebenso wie sie vielen Partnern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung bei so manch geleisteter Überstunde dankten.

Die Band „AMADEUS“, dessen Frontfrau, Christiane Mester, bei EGGER am Standort Brilon tätig ist, sorgte für die perfekte musikalische Begleitung und eine ausgelassene Stimmung bis spät in die Nacht. „Es hat riesig Spaß gemacht für die Kolleginnen und Kollegen zu singen, einfach ein toller Abend“, so Christiane Mester.

Sowohl für die Anreise als auch für die Heimfahrt standen Busse bereit, die die Mitarbeiter sicher nach Hause brauchten. Beim Holzwerkstoffhersteller EGGER waren sich alle einig: Es war ein außerordentlich gelungenes, stimmungsvolles Fest, das jedem in guter Erinnerung bleiben wird.

BU: Begrüßungsansprache durch Karl-Kubitz, Werksleitung Vertrieb/Marketing und Ulrich Bühler, Gruppenleitung Vertrieb/Marketing

