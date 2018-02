Brilon-Totallokal: Es wird auch erstmals ein Azubi-Speed-Dating von der IHK Arnsberg angeboten, um diese freien Ausbildungsplätze zu besetzen.

brilon-totallokal: Am morgigen Donnerstag ist es soweit: In der Schützenhalle Brilon findet die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 statt, organisiert von den Städten Brilon und Olsberg. Alle Jugendlichen, die sich in den letzten beiden Schuljahren befinden, haben sich den 1. März hoffentlich dick im Kalender angestrichen: 105 Aussteller präsentieren 150 verschiedene Ausbildungsberufe, darunter zahlreiche duale Studiengänge. Nachdem der Vormittag durch die heimischen Schulen belegt ist, kann am Nachmittag zwischen 13:30 und 18 Uhr jeder Interessierte die Messe besuchen. Und ein Besuch wird sich lohnen: „Viele Aussteller waren in den letzten Jahren auf den Veranstaltungen in Brilon und Olsberg dabei.

Dies zeigt uns, dass die Unternehmen mit der Ausbildungsbörse zufrieden sind und hier gute Gespräche geführt werden. Für die Jugendlichen bedeutet dieses gleichzeitig, dass sie gute Chancen haben, auf der Ausbildungsbörse die Weichen für ihre berufliche Ausbildung zu stellen“, so die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Da die Klassen 9 die Messe besuchen, liegt der Focus auf dem Ausbildungsjahr 2019, doch auch für diesen Sommer haben noch viele Unternehmen freie Ausbildungsplätze. Ein Besuch lohnt sich also auch für alle, die noch für den Sommer eine Lehrstelle suchen. Es wird auch erstmals ein Azubi-Speed-Dating von der IHK Arnsberg angeboten, um diese freien Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg ist demnach für alle Personen relevant, die sich über berufliche Möglichkeiten in Brilon und Olsberg informieren möchte.

Das heißt auch Personen, die eine Umschulung planen, aktuell arbeitslos sind oder Studenten, die sich informieren möchten, sind angesprochen und können vor allem am Nachmittag die Messe besuchen. Neben der betrieblichen Ausbildung sind auch Schulen und Hochschulen aus der Region vor Ort, um das schulische Ausbildungsangebot zu präsentieren. Wer sich vorab über die Aussteller, die angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten und die noch aktuell freien Lehrstellen informieren möchte, kann dies auf der Homepage www.ausbildungsboerse-bo.de tun. Hier findet man alle Informationen rund um die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018.

Quelle: Briloner Anzeiger

