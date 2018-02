Ehrenamtliche Schiedsleute aus dem Hochsauerlandkreis zu Gast in Berlin

Brilon-Totallokal: Auch der neue Koalitionsvertrag und die sich daraus ergebenden Chancen für den Hochsauerlandkreis wurden intensiv diskutiert.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Auf Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, besuchten Mitglieder der Vereinigung der Schiedsfrauen und Schiedsmänner im Amtsgerichtsbezirk Arnsberg, Berlin und den Deutschen Bundestag.

Am ersten Tag in Berlin erkundete die Gruppe bei einer Stadtrundfahrt die Hauptstadt, besuchte das Bundeskanzleramt und erhielt im Anschluss ein interessantes Informationsgespräch beim Bundesnachrichtendienst.

Am folgenden Tag nahm die Gruppe an einer Führung durch die Dauerausstellung „Alltag in der DDR“, teil. Nachmittags standen Besuche im Auswärtigen Amt sowie im Plenarsaal des Deutschen Bundestags auf dem Programm.

Zum Abschluss des Besuchs hatte die Gruppe noch ausführlich Gelegenheit dazu, mit ihrem heimischen Abgeordneten Patrick Sensburg über aktuelle politische Themen zu diskutieren. Sensburg berichtete dabei über die neuen Aufgaben die er im Parlamentarischen Kontrollgremium der Nachrichtendienste des Bundes, sowie als neuer Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung im Deutschen Bundestag übernommen hat. Auch der neue Koalitionsvertrag und die sich daraus ergebenden Chancen für den Hochsauerlandkreis wurden intensiv diskutiert. Ganz aktuell wurde auch über die Personalie Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen, die zu Beginn der Woche als neue CDU-Generalsekretärin vorgeschlagen worden war. Darüber hinaus lagen den Gästen die Themen Innere Sicherheit, der Zustand der Bundeswehr am Herzen.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon