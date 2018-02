Brilon-Totallokal: Die Premiere ist mehr als nur gelungen

brilon-totallokal: Erstmals hat das IHK-Bildungsinstitut während des jährlichen Ausbilder-Updates die „Azubi-Film-Challenge“ veranstaltet. An dem Wettbewerb haben insgesamt 75 Auszubildende aus 16 Unternehmen teilgenommen. Sie hatten die Aufgabe, in einem zweiminütigen und mit einem Smartphone selbst gedrehten Video zu zeigen, was sie an ihrem Ausbildungsberuf in ihrem Unternehmen begeistert.

Die Spannung im vollbesetzten großen Saal des IHK-Bildungsinstitutes in Arnsberg war zum Greifen nahe, als der Moment der Entscheidung anstand. Per Abstimmung via Smartphone entschieden die Gäste, wer die begehrten „Oscars“ für die ersten drei Plätze bekommen sollte. Am Ende setzten sich die Azubis der Firma Rembe GmbH (Brilon) vor der Volksbank Hellweg (Soest) und der ahd GmbH & Co. KG (Ense) durch. „Es waren viele richtig gute Filme dabei. Dass wir am Ende Erster werden, hätten wir nicht gedacht“, sagte Raphael Lohoff, Auszubildender bei der Rembe GmbH. Sein Azubi-Kollege Jannik Janßen ergänzte: „Es war ein richtig cooles Projekt. Wir hatten untereinander eine sehr harmonische Zusammenarbeit und jeder hat seine Ideen eingebracht.“

Bis zum fertigen Filmprojekt war es für die zahlreichen Nachwuchs-Regisseure aber ein weiter Weg. Im vergangenen November fiel in einem Kickoff-Workshop unter dem Motto „Film ab! Wie mache ich einen tollen Azubi-Film?“ der Startschuss für die Challenge. In diesem Workshop, der für die Teilnehmer der jeweiligen Betriebe entweder in Arnsberg oder in Soest stattfand, erhielten die Auszubildenden von Tina Haag (Personaltrainerin und Coach im Workshop) das nötige Rüstzeug für die Erstellung ihres Filmprojekts. „Ihr wart alle blutige Anfänger, die einen straffen Zeitplan für die Erstellung des Films zu bewältigen hatten. Wir haben zusammen viele spannende Stunden verbracht und ich habe mit euch mitgefiebert“, sprach Tina Haag vor der Preisverleihung zu den jungen Teilnehmern.

Mit dem Beginn des Workshops ging es für die Azubis, die aufgrund ihrer Tätigkeit und dem Berufsschulunterricht auch ein gutes Zeitmanagement brauchten, ans Eingemachte. Es wurden Ideen gesammelt, es wurde fleißig gefilmt, es wurden Projekte verworfen, es wurde die passende Musikuntermalung gesucht und geschnitten bis endlich alles fertig war. Zudem musste die Marketing-Abteilung des jeweiligen Unternehmens überzeugt werden. Der ganze Aufwand hat sich aber gelohnt. „Herausgekommen sind in der Kürze der Zeit wirklich super Filme“, lobte Ute Schemmann vom IHK-Bildungsinstitut. Die fertigen kurzen Werke sind kreativ, informativ, witzig und vor allem authentisch geworden. Anfang Januar mussten die Filmprojekte abgegeben werden. Anschließend entschied eine Jury, bestehend aus Roman Bohle (Leiter IHK-Bildungsinstitut), Klaus Bourdick (Leiter Geschäftsbereich Berufsbildung), Sebastian Rocholl (IHK-Azubi-Finder), Guido Rosier (Ausbilder Schulte GmbH & Co. KG), Theresa Blome (Auszubildende IHK Arnsberg) und Tina Haag, welche fünf der 15 eingereichten Ergebnisse es in das Finale schaffen.

Nach der Preisverleihung zog Roman Bohle ein positives Fazit von der „Azubi-Film-Challenge“: „Wir sind sehr zufrieden und haben nicht damit gerechnet, dass so viele daran teilnehmen. Das spricht aber auch für die Veranstaltung und vor allem für die Azubis sowie die Ausbilder. Ihr großes Engagement hat besonders zum Erfolg beigetragen.“

Ob es im nächsten Jahr wieder eine Film-Challenge geben wird, steht noch nicht fest, eine Wiederholung ist aber nicht ausgeschlossen. Und vielleicht heißt es 2019 in der Region wieder: „And the ‚Oscar‘ goes to…

Die Platzierungen im Überblick

Rembe GmbH (Brilon) Volksbank Hellweg (Soest) ahd GmbH & Co. KG (Ense) ISM Heinr. Krämer GmbH & Co. KG (Lippstadt) Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG (Sundern)

An der „Azubi-Film-Challenge“ nahmen unter anderem auch Menke Agrar GmbH (Soest), Ohrmann Montagetechnik (Möhnesee), die Stadt Arnsberg, uniserve GmbH (Meschede), ASO GmbH (Lippstadt), Deimel Steuerberatungsgesellschaft (Lippstadt), Egger Holzwerkstoffe (Brilon), HST Systemtechnik (Meschede), Peikko Deutschland GmbH (Waldeck) sowie die INTERPRINT GmbH (Arnsberg) teil.



Bild: Glückliche Gesichter – Die Vertreter der Azubi-Teams bei der Film-Challenge.

Quelle: Brunhilde Schwengler, Industrie- und Handelskammer Arnsberg / Foto: Wolfgang Detemple

