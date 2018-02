Jetzt wird aufgebaut… Donnerstag, 1.März 2018 Ausbildungsbörse in Brilon

Brilon-Totallokal: Jetzt wird aufgebaut… kommt morgen vorbei ! Donnerstag, 1.März 2018 Ausbildungsbörse Brilon Olsberg in der Schützenhalle Brilon

brilon-totallokal: Am morgigen Donnerstag ist es soweit: In der Schützenhalle Brilon findet die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 statt, organisiert von den Städten Brilon und Olsberg. Alle Jugendlichen, die sich in den letzten beiden Schuljahren befinden, haben sich den 1. März hoffentlich dick im Kalender angestrichen: 105 Aussteller präsentieren 150 verschiedene Ausbildungsberufe, darunter zahlreiche duale Studiengänge. Nachdem der Vormittag durch die heimischen Schulen belegt ist, kann am Nachmittag zwischen 13:30 und 18 Uhr jeder Interessierte die Messe besuchen. Und ein Besuch wird sich lohnen: „Viele Aussteller waren in den letzten Jahren auf den Veranstaltungen in Brilon und Olsberg dabei.

Quelle: Briloner Anzeiger

