Neue Löschgruppenführung im Dorf an den Steinen

brilon-totallokal: Bruchhausen. Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Löschgruppe Bruchhausen konnte der stellvertretende Löschgruppenführer Frank Steinrücken neben den Wehrleuten auch den Wehrführer der Stadt Olsberg Helmut Kreutzmann, dessen Stellvertreter Stefan Kesting und Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken begrüßen. Die Löschgruppe setzt sich aktuell aus 31 aktiven Kameraden und Kameradinnen, elf Mitgliedern der Ehrenabteilung und 18 Jugendfeuerwehrleuten zusammen, sodass die Feuerwehr personell gut aufgestellt ist. Zunächst gedachten die Kameraden dem verstorbenen Löschgruppenführer Ralf Meier und würdigten sein vorbildliches Engagement für die Freiwillige Feuerwehr.

Die Löschgruppe wurde im zurückliegenden Jahr zu sieben Einsätzen alarmiert und übernahm zusätzlich mehrere Verkehrsabsicherungen. Die Kameraden bereiteten sich an 28 Übungsabenden auf den Ernstfall vor und absolvierten darüber hinaus Truppmann-, Sprechfunker- und Atemschutzlehrgänge. Des Weiteren stellte Frank Steinrücken die Renovierung des Schulungsraumes heraus, in deren Zuge eine Akustikdecke eingebaut, das Parkett instandgesetzt und die Wände neu gestaltet werden konnten. Komplettiert wird der modernisierte Raum durch einen Beamer, der aus Mitteln des Fördervereins der Löschgruppe angeschafft werden konnte.

Der Wehrführer der Stadt Olsberg Helmut Kreutzmann hob in seinem Bericht die Bedeutung der Feuerwehr vor Ort hervor und lobte insbesondere den Einsatz für die große Jugendfeuerwehr. Zudem informierte er über die weitgehend abgeschlossene Umstellung auf den Digitalfunk im Stadtgebiet, sodass in Kürze die neuen Funkmeldeempfänger zur Alarmierung ausgegeben werden können. Im Anschluss beförderte der Wehrführer die Quereinsteiger Hans-Jürgen Schröder, Muhammet Ritschko und Jamil Müller zum Feuerwehrmann, sowie Leon Wiegelmann zum Oberfeuerwehrmann. Zudem ernannte Kreutzmann unter Zustimmung der Kameraden Frank Steinrücken zum neuen Löschgruppenführer und Sebastian Schneider zu dessen Stellvertreter.

Ortsvorsteher Karl-Josef Steinrücken dankte für die geleistete Arbeit im Dorfleben und hob besonders die Pflege des Bürgersteigs zum Friedhof hervor. Des Weiteren berichtete er über erste Planungen zum 875-Jährigen Dorfjubiläum im kommenden Jahr.

Bei den abschließenden Wahlen wurden Standartenträger Burkhard Leismann, Sprecher der Wehr Thomas Schröder und Kassenprüfer Otmar Meier in ihren Ämtern bestätigt. Nach dem sehr gut angenommenen Adventsfest im vergangenen Jahr, findet dieses am 1. Dezember erneut statt, doch auch das traditionelle Kartoffelbraten am ersten Sonntag im September bleibt bestehen.

