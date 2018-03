Ausstellung „Hungry Hearts“ in Brilon

Brilon-Totallokal: Eine thematische Ausstellung über „Essen“ als Medium

brilon-totallokal: BWT-Brilon Kultour präsentiert ab dem 8. März 2018 das Künstlerkollektiv CIRCUS3000 (Simone van gen Hassend, Ulrike Tillmann, Herbie Erb, Marcel Vangermain, Ondine Dietz) im Briloner Rathausfoyer. CIRCUS3000 verbindet unterschiedliche Kunstformen wie Bildende Kunst, Literatur und Musik in gemeinsamen Projekten. Installationen, Videokunst, Fotografie und Malerei werden gezeigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Interdisziplinarität verschiedener Medien sowie auf Diskurs und Kunstvermittlung. Angelehnt an Kunstsalons zu Beginn des lezten Jahrhunderts werden Künstler und Besucher in einer Art Atelier-, Wohnzimmer- und Club-Atmosphäre zum Austausch eingeladen. Typisch für die Ausstellung des Künstlerkollektivs ist die durch die verwendeten technischen Medien und die Gleichzeitigkeit der Ereignisse erzeugte dichte Atmosphäre, die den Besucher in eine andere Welt entführt.

Zur Ausstellung in Brilon werden die Künstler das Foyer des historischen Rathauses mit Arbeiten rund um das Thema Essen bespielen und gemeinsam mit den Köchen Mathias Engels (Restaurant Starke) und Andreas Piorek (Der Jägerhof) eigene Gerichte entwickeln.

Die öffentliche Vernissage findet am 08. März 2018 um 19.00 Uhr statt.

BWT-Brilon Kultour präsentiert diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem „Hotel Restaurant Starke“ (Matthias Engels) und dem Restaurant „Der Jägerhof“ (Andreas Piorek). Realisiert dank großzügiger Unterstützung der TCB Hard- und Software GmbH.

Ausstellungsdauer: 08. März bis 19. April 2018

Eintritt frei.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr von 8 – 16:30; Do. 8 – 18 Uhr

Sonderöffnungszeit: Samstags 14 – 18 Uhr (auf Anfrage)

Kontakt: info@thetshirtgallery.com

