Neue Kurse bei der VHS Brilon: „E-Bike“ Fahrtechnik und Handhabung

brilon-totallokal: Ob in Pizza, Brot, Nudeln oder Kuchen: Wer nach dem Verzehr von Weizen, Gerste oder Roggen Beschwerden im Bauch bekommt, leidet oftmals an einer Gluten-Intoleranz. In diesem Vortrag erhalten die Teilnehmenden grundlegende Informationen zu den gängigen Symptomen einer Gluten-Unverträglichkeit. Zusätzlich bekommen sie wertvolle Tipps und Informationen für den alltäglichen Umgang. Zeit für eine Fragestunde ist gegeben, so dass auch individuelle Fragen nicht zu kurz kommen. Der Vortrag findet am Mittwoch, den 14. März, von 19:00 bis 20:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Malen wie Bob Ross – Der Frühling:

Mit seiner Nass-in-Nass-Technik gelang es dem amerikanischen Maler Bob Ross (1942-1995), auch Laien in die Lage zu versetzen, stimmungsvolle Landschaften, Blumenarrangements und Tiere naturnah auf die Leinwand zu bringen. Im Workshop wird diese Methode Schritt für Schritt vorgestellt und eingeübt. Die Teilnehmenden malen gemeinsam und unter Anleitung der Kursleiterin das Bild des Kurstages und können am Ende ein eigenes Bild mit nachhause nehmen. Der Kurs findet am Samstag, den 17. März, von 10:00 bis 16:30 Uhr im Briloner Schulzentrum statt.

E-Bike- Fahrtechnik und Handhabung:

Die erste Fahrt mit dem E-Bike hat so ihre Tücken – die Geschwindigkeit und die Schwere des Rads werden häufig unterschätzt, Bremsen und Schalten sollte gelernt sein und Fehler in der Bedienung können vermieden werden. Um mit dem „eingebauten Rückenwind“ mühelos bergauf und bergab zufahren, gilt es einige Punkte zu berücksichtigen. Der Kurs bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Antworten auf diese Fragen zu erhalten und E-Bikes selbst Probe zu fahren, um die Fahrdynamik und das Fahrverhalten zu testen. Der Workshop findet am Samstag, den 17. März, von 13:30 bis 15:45 Uhr bei der Firma Feldmann statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416, per Mail unter brilon@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

