Am Mittwoch, 7. März, im Foyer des Berufskollegs Olsberg „Pflegeberufe zum Anfassen“

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/Kreis Soest. Bei jungen Menschen Interesse für Pflegeberufe wecken, Berufsrückkehrende über neue Pflegebereiche informieren und einen Direktkontakt zu Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ermöglichen. Das sind die Ziele der Gesundheits- und Pflegebörsen, welche die Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland, die Bundesagentur für Arbeit Meschede-Soest, der Kreis Soest, der Hochsauerlandkreis sowie die Jobcenter im Kreis Soest und HSK Ende Februar/Anfang März in Arnsberg, Soest, Olsberg und Lippstadt anbieten.

Insgesamt mehr als 40 Aussteller haben sich für beide Kreise zu diesem in der Region bereits seit 2014 bewährten Veranstaltungsformat angemeldet. Sie bieten an ihren Ständen Informationen, haben aber auch Ausbildungs- und Stellenangebote im Gepäck. Außerdem planen die Aussteller Aktionen, um Berufe im Bereich Pflege und Gesundheit zu veranschaulichen. So kann sich jeder Interessierte zum Beispiel im Blutdruckmessen versuchen oder sich Hilfsmittel in der Pflege vorstellen lassen. Im Hochsauerlandkreis findet einmal mehr eine Pflegebörsen-Rallye mit attraktiven Preisen statt. Im Kreis Soest gibt es für den Besuch bei mindestens zehn Ausstellern, der mit Stempeln nachgewiesen wird, ein kleines Präsent. „Wie in den Vorjahren sind Interessierte und auch ganze Schulklassen herzlich willkommen“, lädt Ursula Rode-Schäffer, Geschäftsführerin der Regionalagentur Hellweg-Hochsauerland, ein. Sie bittet Schulen aus organisatorischen Gründen, den Besuch ihrer Klassen bei der Regionalagentur (Telefon 02921/303499, E-Mail rode-schaeffer@r-h-h.de) vorher anzumelden.

Die Pflegebörsen, die mit finanzieller Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF), das Land NRW und das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben organisiert werden, finden jeweils von 9 bis 13 Uhr am Mittwoch, 7. März, im Foyer des Berufskollegs Olsberg (Bigge, Paul-Oventrop-Straße 7, 59939 Olsberg) und Donnerstag, 8. März 2018, im Historischen Rathaus (Rathaussaal) in Lippstadt (Rathausplatz, 59555 Lippstadt) statt. An den Veranstaltungsorten bilden Referate zur Ausbildung und zu den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Altenpflege (10 Uhr), zur Ausbildung und zu den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gesundheits- und Krankenpflege (10.30 Uhr) sowie zu finanziellen Fördermöglichkeiten in der Pflege nach dem SGB II und dem SGB III (11.15 Uhr) ein informatives Rahmenprogramm.

Quelle: Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Pressestelle Hochsauerlandkreis

