Bilder: Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018 ein großer Erfolg!

(Hier zu den Bildern – 1-) (Hier zu den Bildern – 2-) Erstmals haben die Städte Brilon und Olsberg gemeinsam eine Ausbildungsbörse veranstaltet und gleich die Premiere war ein voller Erfolg.

brilon-totallokal: Die Anmeldezahlen waren schon sehr verheißungsvoll: 105 Aussteller präsentieren über 150 verschiedene Ausbildungsberufe. Und dieses Angebot hat die Besucher in Scharen angelockt. So kamen am Vormittag schon über 900 Schülerinnen und Schüler von sieben heimischen Schulen. Am Nachmittag folgten noch einmal einige hundert Besucher, so dass insgesamt über 1.500 Menschen die Ausbildungsbörse besucht haben. „Mit den Ausstellern waren heute über 2.000 Menschen hier vor Ort. Es war ein toller Erfolg. Wir werden die Messe in dieser Art in 2019 auf jeden Fall wiederholen.“, so Briloner Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, Hauptorganisator der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2018. Brilon-Totallokal war vor Ort. Hier finden Sie ein Video und einige Bilder.

Quelle: Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer

