Ausstellung von Kati von Schwerin in der Sparkasse Hochsauerland – Brilon

Brilon-Totallokal: Am Donnerstag, 22. März 2018 findet um 20.00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Deadline“ von der Berliner Künstlerin Kati von Schwerin in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland in Brilon statt.

brilon-totallokal: Kati von Schwerin ist bildende Künstlerin, Musiker und studierte Philosophin, und beschäftigt sich in ihrer visuellen Arbeit vorrangig mit dem Geflecht aus Kunst, Künstler und dessen Rolle innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft. Ein Unterfangen, welches nicht immer zu positiven oder motivierenden Ergebnissen führt. So ist es kein Wunder, dass im Oeuvre seit einigen Jahren auch eine gewisse Hassliebe zu den künstlerischen Bestrebungen entstanden ist, die aufgrund des ewig nagenden inneren Konflikts zwischen künstlerischer Freiheit, technischen Ansprüchen und gesellschaftlichen Trendvorgaben in polemischer Kunst manifestiert wird.

In der Ausstellung „Deadline“ zeigt Kati von Schwerin einen Querschnitt ihrer Kunst, der jene eben genannte Spannungen offenbart. Regelmäßig entstehende Selbstporträts beobachten dabei das eigene Tun, und ebenso den Betrachter, der oftmals die Kunst als bloßes Unterhaltungswerk leerzugucken scheint. Fernab von Abstraktion oder Expression begegnet uns hier eine Künstlerin, die durch realistisch und surrealitisch anmutender Popart durchaus eine Richtung vorzugeben weiß.

Musikalisch bewegt sich Kati von Schwerin ebenso im Bereich des Pop, präsentiert ihre Songs diesmal allerdings in Akustik-Varianten, um den zumeist rational aufgeladenen Kunstwerken ein wenig Bauchgefühl entgegenzusetzen. Sie wird am Abend der Vernissage gemeinsam mit Johannes Schwitalla einige ihrer musikalische Werke präsentieren.

Die Laudatio übernimmt Jürgen Bangert.

Der Erlös wird gespendet für den Warenkorb des Caritas-Verbandes Brilon e. V.

Kosten: 12 Euro/Person – 8 Euro/Person für Kunden der Sparkasse Hochsauerland

Anmeldungen erbeten bei Martina Ester – Telefon: 02961-793183, m.ester@spk-hochsauerland.de

Die Ausstellung ist vom 22. März bis 03. Mai 2018 während der Öffnungszeiten der Sparkasse Hochsauerland (montags-donnerstags von 08.30-17.30 Uhr, freitags von 08.30-15.30 Uhr und samstags von 08.30-12.30 Uhr) zu sehen.

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon