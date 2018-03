Thermomix-Kochkurs bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Die Thermomix-Küche zeichnet sich durch ihre große Vielfalt aus

brilon-totallokal: Frische Salate und Rohkost, herzhafte Suppen, Saucen und Eintöpfe, Brotteige und Backwaren, verschiedene Brotaufstriche sowie Süßspeisen und Desserts werden in diesem Kurs gemeinsam hergestellt und anschließend verkostet. Der Kurs richtet sich an Frauen und Männer, die den Umgang und die Kochpraxis mit dem Thermomix kennen lernen oder vertiefen möchten und Spaß am gemeinsamen Kochen und Ausprobieren neuer Rezepte haben. Der Kurs findet am Montag, den 19. März, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

