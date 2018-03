Brilon-Totallokal: Handliche Info-Karte zeigt Verkehrsführung und Parkplätze

brilon-totallokal: Olsberg. Wo wird während der Bauarbeiten zum neuen Kreisverkehr Bahnhof- / Hüttenstraße „gebaggert“, wo gilt in Olsberg „freie Fahrt“ für den Autoverkehr? – Antworten finden alle Einheimischen und Besucher der Kernstadt in einer handlichen Info-Karte. Sie bietet einen Überblick über die Verkehrsführung und die Parkplätze in der Innenstadt während des 1. Bauabschnitts zum Kreisverkehr, der voraussichtlich von April bis August 2018 dauern wird. Herausgegeben wird sie von der Stadt Olsberg sowie der Fachwelt Olsberg. Die Karte kann kostenlos in den Mitgliedsbetrieben der Fachwelt Olsberg sowie im Olsberger Rathaus mitgenommen werden.

Aktuelle Infos zu den Bauarbeiten in der Innenstadt finden Interessierte zudem jederzeit unter www.olsberg-gestaltet-zukunft.de im Internet.

Foto: Eine handliche Info-Karte informiert über Verkehrsführung und Parkmöglichkeiten während des 1. Bauabschnitts für die Arbeiten zum neuen Kreisverkehr Bahnhof- / Hüttenstraße.

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH / Bildnachweis: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon