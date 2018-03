BC Brilon gewinnt letztes Spiel der Hinrunde

Brilon-Totallokal: Die zweite Mannschaft des BC Brilon hat am vergangenen Spieltag einen sehr wichtigen Sieg nach Hause bringen können.

brilon-totallokal: Der Endstand fiel mit 8:4 verdient recht deutlich aus. Das Team aus Brilon musste sich auswärts gegen den PBC Vlotho beweisen. Nach einem zwischenzeitlichen 3:3 sah zunächst alles nach einem engen und spannenden Spieltag aus. Allerdings gingen danach fünf der restlichen sechs Matches an die Briloner, die sich durch diesen Sieg eine sehr gute Ausgangslage in der Tabelle erspielen konnten. Jeder Spieler konnte mindestens einen Punkt zum Endergebnis beisteuern. Bis zum nächsten Spieltag am 11.03. wird natürlich weiter trainiert, um diese Form gegen den 1. PBC Minden 4 beibehalten zu können.

Im Falle eines Sieges steht der BC Brilon 2 punktgleich mit dem Konkurrenten aus Gütersloh auf dem zweiten Tabellenplatz. Das Auswärtsspiel gegen Minden ist somit ein richtungsweisendes und zugleich sehr anspruchsvolles Spiel. Zum Training laden wir nach wie vor gerne interessierte Anfänger und Fortgeschrittene ein. Jeder Spieler, der zum ersten Mal bei uns an der Ketteler Str. 5 zu Gast ist, kann diesen Tag kostenlos an unseren Tischen spielen.

Quelle Bericht und Foto: BC Brilon

Foto: Namen v.l.: Thorsten Vormweg, Philipp Steiger, Sascha Fritschka, Tino Schmidt

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon