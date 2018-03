„Orden Ogan“ rockt in Brilon

Brilon-Totallokal: Sparkasse und BWT präsentieren Gunmen-Tour

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour hat es mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland wieder geschafft, die Haevymetal-Band „Orden Ogan“ nach Brilon zu holen. „Die international bekannte Formation um Frontmann Sebastian Levermann ist auch 2018 gerne wieder in Brilon zu Gast und verspricht uns einen rockigen Konzertabend“, so Thomas Mester (Leiter BWT-Kultour).

Am 20. April 2018 gastieren sie mit ihrer aktuellen Gunmen-Tour um 20.00 Uhr im Briloner Bürgerzentrum. Der Vorverkauf für das von der Sparkasse Hochsauerland unterstütze Konzert läuft bereits. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie in den Briloner Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen „Die Schatzkiste“ und bei der BWT Brilon erhältlich. Der Kartenpreis liegt bei 25,- Euro (inkl. Gebühren) im Vorverkauf und 28,- Euro an der Abendkasse.

BU.: „Sebastian Levermann (Frontmann Orden Ogan, mitte) präsentiert mit Thomas Mester (Leiter BWT-Kultour, links) und Bernhard Hohmann (Sparkasse Hochsauerland, rechts) die Plakate für das Konzert in Brilon.“

