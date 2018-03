Bundesligist Arminia Bielefeld kommt zum Pokalkracher

Brilon-Totallokal: Am kommenden Mittwoch 7. März um 18 Uhr auf dem Kunstrassenplatz im Briloner Sportzentrum „An der Jakobuslinde“

brilon-totallokal: Die A-Junioren des SV 20 Brilon haben das große Pokallos gezogen. Im Achtelfinale des Westfalenpokals empfängt der SVB-Nachwuchs am kommenden Mittwoch 7. März um 18 Uhr auf dem Kunstrassenplatz im Briloner Sportzentrum „An der Jakobuslinde“ den A-Junioren-Bundesligisten Arminia Bielefeld. Der heimische Nachwuchs und Landesligist zog am letzten Mittwoch durch einen überraschenden 4:1-Erfolg gegen den Westfalenligisten Fichte Bielefeld in das Achtelfinale ein. Die westfälischen A-Junioren-Bundesligisten nehmen erst ab dem Achtelfinale am Wettbewerb teil. Der Pokalgegner Arminia Bielefeld kämpft in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Die Ostwestfalen belegen den drittletzten und damit ersten Abstiegsplatz und haben bei einem weniger ausgetragenen Spiel vier Punkte Rückstand auf Borussia Mönchengladbach.

Der SVB, der in der Landesliga ebenfalls auf einem Abstiegsplatz, fiebert seinem Saisonhighlight entgegen. Ziel der Mannschaft von Trainer Oliver Vogel ist es, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Sollte den Schwarz-Weißen die Sensation gegen die Ostwestfalen gelingen, wäre im Viertelfinale vermutlich der FC Schalke 04 Gegner der Truppe um Kapitän Paul Tilly. Der SVB hofft auf eine große Zuschauerunterstützung.

Bild: Erwarten am Mittwoch Arminia Bielefeld im Achtelfinale des Westfalenpokals: die U19 des SV Brilon

Quelle: SV Brilon

