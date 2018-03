Gemeinsame Wallfahrt nach Dortmund

KAB und Marianische Sodalität Brilon haben zum erstenmal gemeinsam zu einer Wallfahrt, die bisher allein die KAB organisierte, zu Bruder Jordan Mai nach Dortmund eingeladen

brilon-totallokal: Am 20.2.2018, dem 96. Todestag von Bruder Jordan Mai, hatte sich wieder eine große Pilgerschar aus Brilon auf den Weg nach Dortmund gemacht. KAB und Marianische Sodalität Brilon hatten gemeinsam zur Wallfahrt eingeladen. Bereits seit 1956 besteht diese Tradition eine Wallfahrt aus dem Sauerland an seinem Todestag zu machen, um für seine baldige Seligsprechung zu beten. In Dortmund begrüßte Bruder Klaus die Pilger bereits vor der Franziskanerkirche (Bild). Nachdem die Pilger sich bei einem Frühstück, das wie immer gut vorbereitet im Kloster angeboten wurde, gestärkt hatten, ging es zur hl. Messe. In diesem Jahr Zelebrierte und predigte Abt Aloisius Althaus aus der Benediktinerabtei Meschede. In seiner Predigt ermutigte er die Pilger, auch wenn sie einmal nicht Beten könnten, sich weiter an Gott zu richten. Denn selbst dies zu sagen, dass man nicht beten könne, sei ja bereits schon ein Gebet. Nach dem Gottesdienst war dann Gelegenheit auch für persönliches Gebet am Grab von Bruder Jordan.

Im benachbarten Bruder-Jordan-Haus war dann aufs Beste ein Mittagessen für die Pilgergruppe vorbereitet. Hier bot sich auch die Gelegenheit Pater Jordan einmal wieder zu sehen, der vor einigen Jahren auf Gut Almerfeld gelebt hatte. Bereits um 12.45Uhr fanden sich viele schon wieder in der Kirche ein zu einem geistlichen Impuls ein. Einige Pilger besuchten auch die Grabstätte der Franziskaner auf dem Friedhof, in der auch Bruder Jordan bis 1950 beigesetzt war. Den Abschluss des Pilgertages bildete dann um 14 Uhr die Andacht, mit dem abschließenden Sakramentalen Segen. Auf der Rückreise nach Brilon, war für viele klar, dass dies ein schöner Tag war, und man auch im nächsten Jahr wieder Bruder Jordan und die Franziskaner in Dortmund besuchen wird.

Das Bild zeigt die Wallfahrtsgruppe zusammen mit dem Wallfahrtsleiter der Franziskaner Pater Klaus Albers vor der Kirche in Dortmund, in der Bruder Jordan begraben ist.

Quelle: Andreas Gosmann

